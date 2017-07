Descubra benefícios do Chá Mate

O chá-mate auxilia na digestão dos alimentos – fotos: Divulgação

Chimarrão, chá gelado ou quente. O Ilex paraguariensis, nome científico da erva-mate, caiu no gosto dos brasileiros e hoje é preparado de diversas formas. Consumida principalmente em regiões como Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais, além de ser uma opção de bebida para diferentes ocasiões e estações, o vegetal é rico em nutrientes e propriedades nutricionais.

Para quem tem dúvidas sobre as propriedades da erva, o Rei do Mate, maior rede de mate do país, listou alguns benefícios que auxiliam na saúde e bem-estar dos consumidores, confira:

Diminui o colesterol

De acordo com um estudo feito pela Universidade Federal de Santa Catarina, consumir três doses diárias (quase 1 litro por dia) da bebida diminui em 13% as taxas de colesterol ruim. Isso acontece porque o chá-mate contém algumas substâncias capazes de interagir com os ácidos biliares e reduzir a absorção de colesterol.

Melhora a digestão

O chá-mate auxilia na liberação dos sucos digestivos, principalmente a bile, portanto pode contribuir na digestão dos alimentos. A bebida também tem ação diurética, o que ajuda na eliminação de toxinas que fazem mal para o organismo e dificultam o emagrecimento.

Presentes no chá-mate, as xantinas, substâncias semelhantes à cafeína, ajudam no desempenho cerebral

Melhora o desempenho cerebral

Presentes no chá-mate, as xantinas, substâncias semelhantes à cafeína, ajudam no desempenho cerebral. Como o cérebro envelhece por oxidação dos neurônios e o chá-mate é uma fonte de polifenois antioxidantes, de forma indireta pode retardar esse envelhecimento.

Auxilia no emagrecimento

Caso a bebida seja incluída em uma dieta balanceada, as chances de emagrecer são maiores, afirmam os especialistas. O chá também possui efeito termogênico, que acelera o metabolismo e aumenta o gasto calórico em repouso.

Protege o fígado

O chá pode auxiliar na oxidação da gordura do fígado e, por isso, auxiliar com o tratamento da esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado.

