Descontos para contas de energia em atraso vão até dia 31

O período de negociação de dívidas com muito atraso com a Eletrobras Distribuição Amazonas foi iniciado nesta terça-feira (13) em todo o Estado com a possibilidade de parcelamento do débito e, em alguns casos, até de eliminação de 100% dos juros e multas.

A campanha de adimplência da concessionária de energia elétrica atende aos clientes residenciais, comerciais, industriais e rurais, e vai até o dia 31 de dezembro. Os acordos podem ser feitos por meio do telefone 0800 701 3001 ou em qualquer um dos sete pontos de atendimentos da Eletrobras Distribuição Amazonas em Manaus ou nas demais agências espalhadas em cada município do interior. A concessionária ainda não tem uma estimativa de quantos clientes são devedores.

O gerente de atenção ao cliente da Eletrobras Amazonas, Alcir Melo, informou que existem várias regras de parcelamento, com um leque de opções para ver em qual cada cliente se encaixa melhor. Melo ressaltou que as vantagens são para quem vai pagar à vista ou para quem vai parcelar em até 12 vezes. “No pagamento à vista, para facilitar a quitação, a companhia vai retirar todos os juros e multas das parcelas e do débito para pagar só a dívida bruta. No caso do pagamento parcelado, o cliente pagará uma taxa de financiamento de apenas 0,5%. Normalmente, se paga 1% no mercado”, detalhou Alcir Melo.

Para a diretora Comercial da Eletrobras, Andressa Oliveira, a medida, além de recuperar recursos para a Distribuidora, evita o corte no fornecimento da energia. “É uma excelente oportunidade para nossos clientes resolverem pendências, com a vantagem de conseguir descontos significativos e começar o novo ano com as economias pessoais mais equilibradas”, observou a diretora.

Vantagem

A aposentada Raimunda de Menezes Campos, 80, que ganha apenas um salário mínimo, repassou o dinheiro a um funcionário que não realizou os pagamentos por mais de 1 ano, acumulando uma dívida que ainda nem sabia o valor. Raimunda então foi notificada e aproveitou a campanha para se regularizar junto à companhia. “Faz poucos dias que paguei cinco parcelas atrasadas, um total de R$ 280, mas ainda tem dívida. Agora quero normalizar minhas contas, não gosto de dever, não, gosto de ter minhas coisas em dia”, disse.

O engenheiro civil William Santos, 27, informou que depois que saiu da casa de sua família para morar em um apartamento novo, as contas da residência antiga acumulavam em R$ 4 mil. Depois de negociar com a Eletrobras em R$ 2 mil de entrada e parcelar o resto, as contas voltaram a acumular até ser cortado o fornecimento e agora vai aproveitar a campanha para se regularizar. “Vou ver quanto está o valor agora, minha situação, e tentar tirar a conta do meu nome”, disse.

Motivos das dívidas

Quanto aos motivos mais comuns de devedores, o gerente Alcir Melo explicou que são os em que o cliente teve dificuldades financeiras para quitar a dívida durante o ano e acabou atrasando os pagamentos. Além dos casos em que o débito acumulou por anos e aqueles em que ocorrem anormalidades em campo, como ligações irregulares chamadas de ‘gato’, por exemplo.

O último caso ocorre quando a energia é consumida pelo cliente, mas não contabilizada pelo contador da residência. “Nesses casos, fazemos o cálculo do período que se ficou sem faturar energia e repassamos o valor ao cliente, que, ciente da cobrança através de notificação, pode recorrer em até 30 dias”, explica Alcir.

Há agências da Eletrobras na rua 10 de julho, no PAC do bairro São José, do PAC da Compensa, e do Parque 10 de Novembro, além dos atendimentos nos shoppings Via Norte, Sumaúma e Cidade Leste.