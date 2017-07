“Descongele sua leitura” é tema de projeto em Manaus

Estudantes de Psicologia da Faculdade UNINASSAU Manaus desenvolvem o projeto “Descongele sua leitura”, que tem como objetivo incentivar a leitura por meio de bibliotecas volantes, que estão sendo construídas com reaproveitamento de eletrodomésticos. A proposta é levar o projeto para instituições carentes, comunidades e tribos indígenas.

O projeto foi iniciado em sala de aula durante debates sobre educação. Hugo dos Santos, Lucas Albuquerque, Hostenes Junior e Eduardo Souza, alunos do 1º período de Psicologia, compraram a ideia do coordenador e professor do curso, Alberto Bezerra e decidiram construir a primeira biblioteca móvel utilizando uma geladeira que havia sido considerada como material de descarte.

O eletrodoméstico ganhou nova cara após trabalho dos alunos usando tinta, madeira reciclada e luzes de led. Eles contaram com apoio de outros estudantes para a doação de livros para abastecer a biblioteca. “Todos os livros que estão dentro da geladeira foram doados e a ideia é essa, levar leitura e poder fazer troca de livro”, disse Eduardo Souza.

“Os alunos arrecadaram os livros, coletaram a Geladeira em ferro velho, construíram as prateleiras com material reciclável e com sua criatividade registraram sua marca na pintura externa e interna da geladeira. Estamos construindo a segunda biblioteca que será doada a uma tribo indígena em Manaus”, disse coordenador, Alberto Bezerra.

