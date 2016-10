Descendentes Sateré-Mawé sobrevivem a deslizamento de terra que atingiu residência na Redenção

Uma família – descendente de índios Sateré-Mawé – sobreviveu, nesta segunda-feira (31), ao desabamento de um barranco que atingiu a residência onde moram. O autônomo José Afonso Gama, 44, e as filhas Ana Cláudia, 13; Ana Carolina, 9, e Andressa, 3, estavam em casa quando o fato aconteceu na comunidade indígena Hiapyrahet, situada na rua Comandante Noberto Von Gal, no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus. Dois cômodos foram atingidos.

O fato aconteceu entre 11h30 e meio-dia, quando o pai estava na cozinha fazendo o almoço e as filhas estavam na sala assistindo televisão. De acordo com José Gama, quando o barro invadiu a casa, o barulho foi alto e o impacto ainda fez com que a filha Ana Carolina fosse jogada para frente, contudo, ninguém ficou ferido.

“Eu não sabia o que fazer no momento, eu fiquei desesperado para ver como estavam minhas filhas. Foi muito triste tudo o que aconteceu, eu nunca pensei em passar por isso e nem quero passar de novo. Não desejo isso para ninguém. Estamos sem dinheiro, estou dois meses parado, vai ser muito difícil passar por tudo. Dá uma tristeza de olhar tudo, passar por todo esse processo de retirar nossas coisas”, lamentou.

A diarista Marli da Silva, 36, esposa de José e mãe das meninas, não estava no local na hora do desabamento. Ela contou que eles moram há 12 anos na comunidade, sendo que os últimos sete anos estavam na atual residência que eles construíram pois, anteriormente, viviam de aluguel.

“Nós construímos essa casa com muito esforço e vamos ter que reformar tudo. Hoje vamos tentar salvar alguma coisa, talvez pedir ajuda da vizinha para passar a noite até a gente poder se organizar. Depois temos que buscar alugar uma casa. Vão ser tempos difíceis porque meu marido está desempregado e eu sou diarista duas vezes por semana apenas”, disse.

A vizinha Valda Ferreira, 31, que mora próximo do local do incidente, afirmou que não chegou a ouvir o barulho, mas logo em seguida do ocorrido, muitas pessoas vieram avisar o que tinha acontecido. “Nós estamos muito assustados com todo esse problema, poderia ser com a gente. Nós, aqui em cima, não chegamos a ouvir quando o barranco desabou, mas avisaram a gente para não ligarmos a torneira, nem nada, para que a água não caísse e piorasse a situação”, relatou.

O assistente técnico da Defesa Civil, Ednaldo Afonso Lopes, informou que o barro quebrou a parede da casa, atingindo o quarto e a sala da residência, e com este fato, acabou comprometendo o resto da estrutura, que tem o risco de desabar. “O que resultou o desabamento foi a água das casas na parte de cima que é despejada no barranco, que acabou comprometendo o solo e que, hoje, acabou cedendo. O problema não é de hoje e não foi causado pela chuva”, explicou.

Segundo Ednaldo, o recomendado é que os moradores saiam do local e aluguem um lugar provisório enquanto o problema é resolvido. Ele ainda informou que uma equipe da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), iria visitá-los no mesmo dia para resolver essa questão. “Ainda expliquei para eles que, depois de tudo, o que eles podem fazer é puxar a casa mais para trás, onde o terreno é mais plano e longe do barranco”, destacou.

Em nota, a Semasdh informou que a família recebeu atendimento ainda no local e orientação social, passando por avaliação para a concessão de benefícios eventuais, como cesta básica e colchões, que serão entregues nesta terça-feira (1º).

“Eles também foram cadastrados no programa Aluguel Social, no qual permanecerão por oito meses”, diz a nota.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO