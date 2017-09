Descascador de tucumã é destaque em feira internacional de artesanato

Descascador de tucumã é vendido na feira internacional – Márcio melo

Um descascador de tucumã é um dos grandes destaques da 6ª edição da Mundial Art – Feira Internacional de Artesanato, Moda e Decoração que ocorre no Centro de Convenções do Amazonas (CCA) e vai até o dia 10 de

setembro, das 15h às 22h.

A novidade para facilitar a culinária amazonense é fabricada na Alemanha, desde 1956, vendida no Brasil há 26 anos, mas ainda é desconhecida por grande parte da população consumidora do fruto amazônico.

O utensílio, vendido na feira, foi desenvolvido para facilitar o processo de retirada da casca grossa do tucumã, que requer habilidade para realizar o procedimento. “Este produto é fabricado desde 1956 na Alemanha e no Brasil já é vendido há 26 anos, mas poucas pessoas o conhecem.

Além descascar a fruta, o aparelho retira a camada que consumimos. A lâmina que garante isso é afiada a laser, por isso é diferente de descascadores comuns. É uma peça que tem corte na lâmina e que descasca do tomate, ao tucumã, passando pela abóbora, que também é casca grossa”, garantiu o expositor José

Albuquerque Júnior.

Além do objeto dos sonhos dos amazonenses, itens de países de quatro continentes e de dez Estados brasileiros e do Distrito Federal estão em exposição na feira. Que tem ainda: tapetes persas, utilidades domésticas, joias, semi joias e biojoias de várias partes do mundo, incluindo a Amazônia, bijuterias, almofadas, jogos de cama, toalhas de mesa, lustres, louças da Turquia, especiarias, vestuário, redes, pedras semipreciosas, bolsas, móveis egípcios, europeus, amazônicos, cerâmica, objetos de madeira e osso, corais, pérolas, dentre outros artigos.

“São 70 estandes, mais de 120 artesãos, e o espaço é montado pela empresa genuinamente amazonense, Premiar Eventos. A feira é uma grande vitrine para o artesanato nacional e mundial que oferece oportunidades para o profissional revelar e escoar sua produção artística, além de ser uma expressão do comportamento das diferentes sociedades do mundo e o compartilhamento de suas culturas”, afirmam as coordenadoras da Mundial Art, Lenita e Lemacia Muniz

A entrada para o evento custa R$ 6,00 (inteira) e R$ 3,00 (meia). Crianças de até 10 anos não pagam.

