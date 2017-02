Desaparecimento de Thiago Garcez completa dois meses sem pistas

Próximo de completar dois meses, a polícia continua sem pistas sobre o desaparecimento do delegado Thyago Pereira Garcez Bastos, 30. O titular da 78ª Delegacia Interativa de Polícia de Codajás sumiu, no dia 5 de dezembro de 2016, após entrar em confronto com traficantes de drogas no rio Solimões. O caso aconteceu nas proximidades do município Coari (a 363 km de Manaus).

Segundo o diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Mariolino Brito, as buscas pelo delegado continuam. Ele explicou que as investigações em torno do caso seguem com intuito de localizar Garcez e esclarecer os fatos que ocorreram na ocasião do desaparecimento.

Ainda em dezembro, o titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Sérgio Fontes, já considerava remota a possibilidade de encontrar o delegado, vivo ou morto, já que Thiago caiu no rio em uma região de difícil acesso.

O delegado Mauro Duarte, titular da Delegacia Interativa de Coari (DIP), que está investigando o desaparecimento, disse que o Inquérito Policial (IP) ainda está andamento. No momento, Duarte aguarda o resultado dos laudos de balística para a conclusão do caso.

A conduta dos policiais que estavam com o delegado no momento do ocorrido também está sendo investigada. O diretor do Departamento de Controle e Avaliação (DCA), delegado Paulo Sampaio, informou que a família de Thyago Garcez está recebendo acompanhamento psicológico oferecido pela instituição. Os familiares estão sendo comunicados sobre os procedimentos realizados em torno da ação constantemente.

Manoela Moura

EM TEMPO