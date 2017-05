Desaparecidos são personagens de campanha no Centro neste sábado

Uma ação que tem o objetivo de divulgar imagens de pessoas desaparecidas será realizada neste sábado, dia 27 de maio, às 9h, no Centro da cidade. Os voluntários da Igreja Adventista do Sétimo Dia em parceria com a Polícia Civil do Amazonas, entregarão panfletos com fotos e informações de pessoas desaparecidas e também um livro gratuito que fala sobre esperança.

De acordo com registros de Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), de janeiro a abril deste ano foram feitos mais de 130 registros de pessoas desaparecidas somente na cidade de Manaus. A parceria tem o objetivo de ampliar a divulgação do serviço e ajudar os familiares das pessoas desaparecidas nas buscas por informações sobre os entes queridos.

A ação pretende também conscientizar e chamar a atenção da população para a questão dos desaparecidos e também incentivar a leitura, por meio da distribuição gratuita dos livros. O projeto de distribuição destes livros acontece há 10 anos no Brasil e em mais sete países da América do Sul: Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru e Equador. Durante essa década foram entregues cerca de 160 milhões de exemplares gratuitos, com mensagens que falam de esperança, confiança, saúde e vida plena.

Com informações da assessoria