Desaparecido há dois dias, cabeleireiro é encontrado morto em Igarapé

O corpo foi encontrado boiando no igarapé da avenida Brasil – fotos: Arthur Castro

Desaparecido há dois dias, após cair de uma ponte, o cabeleireiro Lázaro Moraes Souza, de 42 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (4), boiando no igarapé do Franco, na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste. De acordo com familiares da vítima, Lázaro foi visto pela última vez na noite de quarta-feira quando saiu de casa para consumir bebidas alcoólicas com amigos em um bar. Testemunhas relataram que o cabeleireiro estava sob forte efeito de álcool e drogas quando caiu da ponte.

Segundo a mãe da vítima, a aposentada Adelina Moraes, 84, por volta das 3h de quinta-feira (3), um amigo de Lázaro avisou aos familiares que a vítima havia caído da ponte e possivelmente batido a cabeça. Ontem, o Corpo de Bombeiros fez buscas pelo igarapé o dia todo, mas o corpo de Lázaro só foi encontrado por populares na manhã de hoje, em avançado estado de decomposição.

Leia também: Bombeiros fazem buscas por homem que caiu em igarapé após consumir drogas com amigo

Muitos curiosos se aglomeraram ao redor do igarapé para acompanhar as buscas

“Ele chegou do trabalho na quarta à noite e quando saiu, disse que iria a um local, mas não demoraria. Não sei o que aconteceu, algumas pessoas falam que ele se jogou da ponte, mas o amigo disse que ele caiu. Ele sabia nadar, nem era de beber todos os dias, era raro ele sair de casa para ir em bares”, informou.

A mãe do cabeleireiro disse que Lázaro não era casado, mas deixou uma filha de 13 anos. “Foi uma fatalidade! Meu filho era um bom rapaz, trabalhava no Centro e não merecia morrer desse jeito”, lamentou a aposentada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover o corpo no igarapé. O Instituto Médico Legal removerá o cadáver para exame de necropsia.

Ana Sena

EM TEMPO

Leia mais:

Corpo de churrasqueiro é encontrado em igarapé no Novo Aleixo

Corpo encontrado no igarapé no São Geraldo estava com pés amarrados e um saco de pedras

Corpo de mulher é encontrado dentro de bueiro em Iranduba; marido é suspeito