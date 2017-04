Desaparecido há dias, homem é encontrado degolado em matagal

Desaparecido há três dias, o ajudante de pedreiro Djalma José de Araújo Júnior, 29, foi encontrado degolado e com perfurações de arma de fogo, em um matagal, na rua Marginal Esquerdo, conjunto Galileia 2, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte. De acordo com familiares da vítima, Djalma foi visto pela última vez, na noite do último sábado (1º), quando iria fazer um trabalho como eletricista, no bairro Terra Nova, na mesma zona.

Segundo testemunhas, um menino trafegava pelo local, quando sentiu um forte odor e ao se aproximar do matagal, avistou o cadáver. Em seguida, a testemunha acionou os policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por meio do 190.

O pai da vítima, o funcionário público Djalma José, 51, disse que o ajudante de pedreiro era usuário de drogas e costumava desaparecer por dois ou três dias, geralmente para ir para a casa da mulher que namorava. “Eu fui a última pessoa da família a vê-lo com vida. Eu deixei ele no bairro para ele fazer um serviço, ele chegou até a levar a caixa de ferramentas dele e, desde então, não voltou mais para casa”, relatou.

Ainda segundo o funcionário público, a vítima não tinha telefone e os familiares afirmaram desconhecer se Djalma Júnior tinha dívidas com alguém ou se vinha recebendo ameaças. “Ele era muito fechado. Pelo que sabemos, não havia nada de errado acontecendo com ele, mas ele não falava. Não sei o que pode ter motivado isso”, disse José.

Peritos do Instituto de Criminalistica (IC) informaram que a vítima estava em avançado estado de putrefação.

O corpo foi removido com a ajuda do Corpo de Bombeiros e o caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros.

