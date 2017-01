Desafio de Beach Wrestling reúne 300 atletas na Praia da Ponta Negra

Os “cascas grossas” de diversas artes marciais vão estar reunidos na quadra de vôlei de areia da praia da Ponta Negra, no próximo domingo (5), durante o segundo Desafio Rei e Rainha da Praia de Beach Wrestling. No sábado (4), ocorrerá as pesagens dos atletas no mesmo local dos embates. A disputa terá os naipes masculino e feminino, com categorias cadete juvenil (15 a 17 anos) e adulto (acima de 17 anos). São esperados cerca de 300 competidores e R$ 2 mil serão distribuídos em prêmios. O ex-lutador do UFC, Dileno Lopes, vai participar da competição.

A primeira edição do certame realizada em 2013 e foi responsável por revelar nomes para o Ultimate, como da amazonense Ketlen Vieira, além de consagrar um dos top 10 da luta livre nacional e integrante da seleção brasileira na última Copa do Mundo no Irã, o baré Paulo Vitor.

Segundo o organizador do evento, o lutador de beach wrestling, Tasso Alves, nesta edição serão esperados o dobro de competidores inscritos na primeira. “A procura tem sido muito grande. Acredito que pode chegar até a 400 inscritos”, afirmou.

O evento conta com o apoio da Comissão Atlética de MMA do Amazonas (CAMMA-AM), Federação Amazonense de Luta Olímpica (Falle) e Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional (FAJJPRO).

Segundo Tasso, que já foi campeão brasileiro e disputou o Mundial da Croácia de beach wrestling, o evento tem como objetivo divulgar a modalidade e reunir os principais nomes do jiu-jítsu, judô, luta livre e demais artes marciais. Em Manaus também estarão no páreo integrantes da seleção brasileira de beach wrestling.

“Para descobrir novos talentos é preciso divulgar a luta de praia. Quero muito ver jovens disputando competições nacionais e internacionais e conquistando espaço assim como eu. Nosso evento tem como ideia colocar frente a frente os melhores de cada arte marcial. Na areia a luta é totalmente diferente”, disse Tarso Alves.

Dileno Lopes

Confirmado para lutar no Shooto Brasil 70, no Rio de Janeiro, o amazonense Dileno Lopes, ex-UFC, participará do Desafio Rei e Rainha da Praia de Beach Wrestling e usará o evento como preparação para o calendário de 2017.

“Vou lutar o Rei da Praia apenas por brincadeira, para manter a forma e prestigiar os amigos da luta aqui de Manaus. Mas, em março, já tenho luta marcada no Shooto Brasil 70. Estou treinando duro em Manaus e com certeza voltarei mais forte”, afirmou o peso galo do bairro do Alvorada.

Luta tem duração de três minutos

A duração máxima de uma luta de beach wrestling é de três minutos. Quem derrubar o adversário três vezes soma três pontos e é considerado o vencedor do combate. Caso nenhum lutador some os três pontos, será considerado o vencedor quem somar mais pontos ao término dos três minutos.

“Na areia três minutos é como fossem dez ou 15 minutos de uma luta disputada no tatame. É muito mais desgastante. Somente quem está em boas condições físicas pode participar da competição. O beach wrestling exige bastante do lutador. A contração é muito maior nas areias”, contou o campeão brasileiro acima de 70 quilos, o também tenente da polícia militar, Tasso Alves.

Calendário

Segundo Tasso Alves, o 2º Desafio abre o calendário da luta de praia no Amazonas, é uma chamada oficial para a Copa Candido Mariano, que será realizada em abril, também na praia da Ponta Negra.

“Espera-se abrir o calendário com o pé direito. A luta de praia no Amazonas está procurando destaque. Em abril, a Copa Candido Mariano servirá como uma homenagem ao aniversário da Polícia Militar no Amazonas. Assim quem sabe possamos fazer mais campeonatos desta modalidade, enviar atletas do Amazonas para disputas nacionais, continentais e mundiais”, citou.

Inscrições

As inscrições para o 2º Desafio Rei e Rainha da Praia estão abertas e custam R$ 50 por atleta na divisão de elite Masculina e Feminina (Adulto). Para reservar as inscrições, os atletas e academias interessadas devem ligar para os números (92) 98182-1004 ou 99219-0101.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO