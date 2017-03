Derramamento de óleo causa acidentes de trânsito na Cidade Nova

Um derramamento de óleo entre as avenida Timbiras e a Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, Zona Norte, causou vários acidentes naquela região além de retenção no trânsito no início da manhã desta sexta-feira (3), nas proximidades do Terminal de Integração 3 (T3).

Pelo menos cinco condutores de motos e um de carro perderam o controle dos veículos após passarem por cima de uma poça de óleo dísel que foi derramada depois de um acidente entre uma moto e um ônibus do transporte coletivo.

De acordo com o Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) o tanque de um ônibus da linha 458, rompeu depois de um acidente com uma motocicleta.

As informações de um técnico da empresa Vega, Elbys Gleyk, 34 anos, são de que a colisão aconteceu após o motociclista avançar o sinal vermelho. “O ônibus iria fazer a integração de passageiros no T3 no momento que o motorista da moto bateu na lateral do ônibus, o que ocasionou no vazamento”, afirmou.

Ainda segundo o perito, o motociclista estava acompanhado de sua esposa a caminho de uma unidade de saúde, para fazer um tratamento ortopédico. O casal foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Pronto-Socorro João Lúcio. Até o momento o estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Funcionários da empresa e familiares do motociclista registraram Boletim de Ocorrência (B.O), no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Agentes do Manaustrans espalharam serragem na via para evitar outros acidentes e também fazem o desvio do fluxo do trânsito no local. Por volta das 9h a via foi liberada.

Daniel Landazuri

EM TEMPO