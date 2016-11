Deputados se reúnem nesta terça para definir CPI da Afeam

A oposição na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) pressiona pela instalação oficial da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar a aplicação financeira de R$ 20 milhões da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) em uma empresa do Rio de Janeiro. Para isso, uma reunião do colegiado de líderes acontece nesta terça-feira na casa para definir presidente, relator e cronograma da investigação. A proposta é que a comissão comece a trabalhar antes que inicie o recesso parlamentar, previsto para 22 de dezembro.

Entretanto, antes de qualquer formação oficial, o pedido de CPI será analisado do ponto de vista da legalidade pela Procuradoria Geral da Assembleia. A decisão foi tomada em reunião na sala da presidência da casa, ontem, com o presidente, deputado Josué Neto (PSD), membros da mesa diretora, o procurador-geral Vander Goés, o diretor-geral Wander Motta e outros parlamentares.

A CPI da Afeam recebeu nove assinaturas na semana passada, após vir à tona decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que bloqueou bens do diretor-presidente da instituição, Evandor Geber Filho, e de outros diretores e assessores do órgão por irregularidades no empréstimo que beneficia a empresa Expert.

Uma das autoras do pedido de CPI, a deputada Alessandra Campêlo (PMDB) é a indicada pela liderança de seu partido para compor a comissão. Já os deputados José Ricardo (PT) e Luís Castro (Rede) decidirão pela vaga de titular ou suplente. “Somos parlamentares de oposição. Não importa quem esteja no poder. Fazemos o papel de fiscalização, independentemente de quem esteja governando o Estado”, disse Castro.

O deputado defende a rápida instalação da CPI, haja vista que, por conta do período, a Afeam já esteja realizando seu balanço de fim de ano. “Precisamos identificar o grau de fiscalização que o Banco Central e o Tribunal de Contas do Estado exercem sobre a Afeam, porque a instituição responde a eles”, acrescentou.

Pela proporcionalidade da correlação das forças políticas da Assembleia, a oposição tem direito a dois parlamentares na CPI e não apenas um, como foi instado pelo deputado estadual Belarmino Lins (Pros), que estava ontem como presidente em exercício da casa.

Ao ser questionada se percebe uma tentativa de parlamentares de “barrar” a CPI, Alessandra diz que há a intenção de criar outra CPI com o mesmo tema e tentar mexer no requerimento, mas que, para ela, isso não representa vontade de investigar e, sim, de “tumultuar”. “O pedido já foi solicitado, aceito e já há indicação dos membros”, garantiu. Na ocasião, ela informou ainda que há outras situações a serem analisadas antes do recesso, como o reajuste salarial para os policiais civis, emendas impositivas e eleição da mesa diretora.

Entenda o caso

Foi entregue no dia 22 de novembro pedido de abertura de uma CPI para investigar o investimento de R$ 20 milhões da Afeam, na empresa Expert, que reinvestiu o valor na Trans–Expert, sediada no Rio de Janeiro, que é investigada por ser utilizada como “banco paralelo” para armazenamento de recursos públicos desviados pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), preso há quase duas semanas.

Além de Alessandra Campêlo, o requerimento foi assinado ainda pelos deputados José Ricardo, Wanderley Dallas (PMDB), Luiz Castro e Vicente Lopes (PMDB), que, em apoio, receberam as assinaturas dos parlamentares Bosco Saraiva (PSDB), Cabo Maciel (PR), Platiny Soares (DEM) e Sinésio Campos (PT).

Diretoria foi afastada

Na semana passada, o governador José Melo (Pros) afastou temporiamente toda a diretoria da Afeam, comandada por Evandor Geber Filho. Ontem, informações de bastidores na Aleam afirmavam que o grupo continuava a despachar normalmente na Agência de Fomento.

A reportagem do EM TEMPO foi até a sede da instituição ontem no final da manhã e conversou com alguns funcionários que confirmaram que o diretor-presidente, Evandor Geber Filho, continua trabalhando.

A equipe chegou no local por volta de 13h45 e ao avistar um funcionário ainda no estacionamento, o questionou sobre a presença de Evandor, que respondeu: “Ele deve estar chegando”, referindo-se ao retorno do horário de almoço. Na entrada do local, a equipe foi informada de que não sabia se ele estava no local, já que sempre adentra por uma entrada secundária.

Após esse contato, a assessora de comunicação da Afeam, Liana Martins, chegou ao local e nos informou que Evandor Geber Filho estava exonerado e que o técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais da Secretaria e de Estado de Fazenda (Sefaz), Alex Del Giglio, estava respondendo pela presidência da Afeam.

Fabiane Morais

Jornal EM TEMPO