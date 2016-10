Deputados Pauderney e Silas defendem PEC 241

A Câmara dos Deputados planeja votar nesta terça-feira (25) o segundo turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241, a PEC dos Gastos e somente após essa etapa é que a matéria segue para o Senado, para mais duas votações e, posteriormente, para a sanção do presidente Michel Temer (PMDB-SP).

Com boa aprovação no primeiro turno, a proposta é defendida por ao menos dois dos oito deputados federais que representam o Amazonas na Câmara dos Deputados: Pauderney Avelino (DEM) e Silas Câmara (PRB). Segundo eles, se aprovada hoje no plenário, a PEC que limita dos gastos públicos por um período de duas décadas fará com que o modelo econômico do Estado, o Polo Industrial de Manaus (PIM), e o próprio Amazonas se recuperem da crise que atingiu o Brasil.

O deputado federal Hissa Abrahão (PDT) disse que está avaliando o seu voto, tendo em vista a importância dessa emenda para o país. “Não vou entrar em detalhes por enquanto. Mas decido hoje. Esta é a principal votação do segundo semestre e deve ser tomada com acuidade visando ao melhor para o país”, frisou.

Silas Câmara destaca a PEC 241 como importante para o país e que está com expectativa de que o governo federal amplie a quantidade de parlamentares em favor da aprovação. O deputado ainda destaca que se aprovada, vai colocar no lugar as questões relacionadas ao comportamento do Estado brasileiro como um todo, de saber que não há condições de gastar mais do que arrecada. “Porque ela é importante para o Brasil, já que estabelece por emenda constitucional o teto em que os Estados e todos vinculados tenham que se comportar em relação aos próximos 20 anos”.

Sobre o benefício que o Amazonas poderia ter com a PEC aprovada, Silas acredita que o Estado, no aspecto de gastar mais do arrecada, foi penalizado porque o governador José Melo (Pros) fez sacrifício grande para colocar o Estado no ranking entre os cinco que menos gastam em relação ao que ganha. “Eu tenho certeza que o Amazonas aufere uma atividade econômica mais intensa, e que vai fazer que o nosso modelo econômico do Polo Industrial de Manaus volte a vender”, acredita.

Pauderney Avelino também se mostrou a favor da PEC 241, e sua expectativa para essa votação é que haja um número maior de votos. Ele voltou a apontar o Partido dos Trabalhadores (PT) como o principal responsável pela crise econômica no Brasil. “Eu espero que possamos aprová-la com o mesmo número de votos e até um pouco mais, porque o Brasil precisa dela. A irresponsabilidade fiscal que o governo do PT patrocinou levou a economia do país a um caos que estamos vivendo hoje. É o terceiro ano consecutivo de PIB negativo. Isso nós nunca tivemos antes. Precisamos aprovar a PEC para trazer de volta a confiança dos investidores nacionais e internacionais. Que com esse investimento do setor privado, vamos gerar empregos necessários, para reduzir o número de 12 milhões desempregados”, destacou, afirmando que, para o Amazonas, não há limite para o repasse da União Federal.

O EM TEMPO entrou em contato com os outros parlamentares do Amazonas – Átila Lins (PSD), Arthur Bisneto (PSDB), Alfredo Nascimento (PR), Conceição Sampaio (PP) e Marcos Rotta (PMDB) –, porém, até o fechamento da edição, não obteve respostas. Por se tratar de emenda à Constituição, para ir ao Senado, a PEC 241 ainda precisa ser aprovada por pelo menos três quintos dos deputados, no caso 308 dos 513, em segundo turno.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO