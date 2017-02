Deputados participam de abertura dos trabalhos em Parintins

Parintins (AM) – Com a presença de seis deputados estaduais, entre eles o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), David Almeida (PSD), e o secretário-geral e líder do governo na casa, deputado Sabá Reis (PR), a Câmara municipal deu início, nesta segunda-feira, aos trabalhos legislativos com a leitura da mensagem do prefeito, Frank Bi Garcia (PSDB).

Os deputados chegaram a Parintins num hidroavião e foram recebidos com um café da manhã na residência de Bi Garcia.

O presidente da Câmara, vereador Maildson Fonseca, ressaltou a presença dos deputados que, na sua avaliação, transformou a abertura dos trabalhos, ontem, em uma “sessão histórica”, principalmente após o discurso de Almeida e Reis. Segundo o presidente da Aleam, a ida de deputados ao Legislativo de Parintins teve por finalidade confirmar a parceria entre ambas as casas e a Prefeitura de Parintins.

David Almeida lembrou as emendas destinadas pelos parlamentares para ajudar no desenvolvimento de Parintins. “Eu mesmo destinei uma emenda da ordem de R$ 1,3 milhão para construção de um ginásio poliesportivo e vim aqui junto com os demais parlamentares anunciar essa conquista que é do povo de Parintins”.

Já Sabá Reis, anunciou a construção de uma estrada pelo governo do Estado ligando as agrovilas de Mocambo e Caburi à comunidade de Monte Sinai. “Esta é uma promessa do governador José Melo, que vai trazer ainda outras obras importantes para o desenvolvimento de Parintins e da calha do Baixo Amazonas”, revelou.

Sabá confirmou o retorno do governo estadual, dentro de seus limites, ao Festival Folclórico. Disse que a Secretaria de Cultura do Estado já está conversando com as diretorias dos bois Garantido e Caprichoso e reafirmou a parceria com a Prefeitura de Parintins para o recapeamento das ruas da Ilha Tupinambarana.

Hora de olhar para a frente

Durante a leitura de sua mensagem, Frank Bi Garcia disse que apesar de ter recebido uma cidade abandonada e a prefeitura saqueada, não irá perder tempo com o passado e vai focar sua gestão na busca de recursos para resgatar a cidade.

Ele disse que priorizou ações na Saúde, na Educação e no setor primário. O prefeito citou um a um os deputados que alocaram recursos por meio da emenda impositiva para o município de Parintins.

Ao final da sessão, o prefeito ofereceu um almoço aos deputados e aos vereadores. Os parlamentares retornaram em seguida para Manaus.

Tadeu de Souza

EM TEMPO