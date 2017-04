Deputados e vereadores priorizam debates e indicações no Legislativo

Em dois meses de atividades parlamentares, deputados estaduais e vereadores de Manaus centraram suas ocupações em debates polêmicos no plenário e em audiências públicas, como a planilha do transporte coletivo e o pacote tributário do governo do Estado, além de abrirem mão de legislar em detrimento de apresentar indicações ao Poder Executivo.

Conforme dados colhidos nos sites da Assembleia e Câmara, nos respectivos portais de transparência, entre fevereiro e março, por exemplo, os 24 deputados estaduais apresentaram 544 indicações ao governo, Prefeitura de Manaus e concessionárias de serviços públicos, contra 43 projetos de lei e de resolução. Já na Câmara, dos 41 vereadores, somente 26 apresentaram algum tipo de matéria legislativa. Os números de indicações ao Executivo não estão disponíveis no site da instituição e tampouco foram passados pelo departamento de comunicação da casa.

A indicação é o documento legislativo que tem como objetivo sugerir ao Poder Executivo que adote providências ou sugerir que uma ou mais comissões se manifeste sobre determinado assunto.

O deputado que mais apresentou indicações foi Wanderley Dallas (PMDB), com 259, em sua maioria solicitando às secretarias do governo asfaltamento, manutenção, policiamento, entre outros. Porém, apresentou apenas três projetos de lei, a mesma quantidade do presidente da casa, David Almeida (PSD). No ranking das indicações ao governo do Estado, Almeida ficou em segundo, com 97. Em terceiro, aparece a deputada Alessandra Campêlo (PMDB), com 90 indicações apresentadas e apenas dois projetos de lei protocolizados.

Os 43 projetos apresentados na Assembleia têm como autores apenas 15 dos 24 deputados, sendo Sidney Leite (Pros) o que mais apresentou, nove no total e 16 indicações ao governador José Melo (Pros). “Como a gente percorre muito o interior e interagimos muito nas mídias sociais, aparecem muitas demandas não só por esses, como de autoridades”, disse Sidney.

Além das indicações do Poder Executivo, as mensagens governamentais também foram outro destaque entre fevereiro e março nas casas legislativas. No Legislativo estadual, por exemplo, chegaram 13 matérias nesse período (a maioria compõe o pacote tributário do governo), o que chamou a atenção dos deputados da oposição e mesmo da base, que optaram por dedicar mais tempo à discussão e esclarecimento dessas pautas, já que se tratavam de mudanças no regime fiscal e reforma administrativa do Estado.

Enquanto a produção legislativa dos deputados ficou bem abaixo do esperado, as matérias que tramitam nas 31 comissões da casa já somam 263. Na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), que já realizou duas reuniões neste período e que é responsável por analisar a legalidade e constitucionalidade da matéria, há 20 projetos em tramitação. De acordo com o presidente do colegiado, Orlando Cidade (PTN), a tendência é que o número aumente no decorrer do ano.

Sobre a participação dos deputados nas 24 sessões e cinco ordens do dia realizadas entre fevereiro e março, Adjunto Afonso (PDT) foi o que menos participou, somando nove faltas, seguido de Belarmino Lins (Pros) e Sidney Leite (Pros), ambos com sete faltas. Em contrapartida, Sabá Reis (PR) – líder de Melo no Legislativo -, Alessandra Campêlo (PMDB), José Ricardo (PT), Orlando Cidade e David Almeida contabilizaram 100% de presença.

Câmara de Manaus

Na Câmara Municipal de Manaus, dos 41 vereadores, apenas 26 apresentaram projetos de lei nestes primeiros meses da nova legislatura. No total, foram apresentados 70 projetos de lei, sendo que 57 foram deliberados em plenário e 13 já tramitam na CCJ da casa.

De acordo com o levantamento das diretorias Legislativa e de Comissões, as 21 comissões da Câmara realizaram nestes dois meses 54 ações entre reuniões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e visitas.

O vereador Dante, suplente de Elias Emanuel, ambos do PSDB, foi quem mais apresentou propostas, num total de oito, seguido da Professora Jacqueline (PHS), com sete.

Missionário André (PTC) e Elissandro Bessa (PHS),apresentaram cinco propostas, cada um. Hiram Nicolau (PSD), Marcelo Serafim (PSB), Glória Carratte (PRP) e Reizo Castelo Branco (PTB) apresentaram quatro projetos de lei. Fred Mota (PR), Felipe Souza (PTN) e Wallace Oliveira (PTN), Professor Fransuá (PV) e Diego Afonso (PDT) expuseram três projetos. Álvaro Campelo (PP), Gedeão Amorim (PMDB), Rosivaldo Cordovil (PTN) contabilizam dois projetos. Chico Preto (PMN), Wilker Barreto (PHS), Sargento Bentes (PR), Everton Assis (DEM), Sassá da Construção Civil (PT), Joana D’Arc (PR) e William Abreu (PMN) apresentaram um projeto, cada.

Quanto às presenças, os vereadores Diego Afonso (PDT) e David Reis (PV) foram os únicos com uma ausência cada, sendo que todas foram justificadas por atestado médico.

Diogo Dias