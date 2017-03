Deputados e vereadores adotam cautela no debate da Previdência

A decisão do presidente Michel Temer (PMDB-SP) de retirar do projeto de reforma da Previdência os servidores públicos municipais e estaduais, transferindo essa responsabilidade para os governos e municípios, dividiu opiniões entre os membros do Poder Legislativo do Amazonas. Para vereadores, isso é reflexo de manobra do governo federal para desmobilizar os movimentos contra a matéria. Já os deputados se mostram cautelosos com a medida.

O governo do Estado, por exemplo, já tem um projeto na Assembleia Legislativa em que reajusta o percentual da contribuição previdenciária em 12% para 2018 e 14% para 2019, mas a tramitação da matéria foi paralisada após pedido do governador José Melo (Pros), que foi aconselhado a aguardar a votação final no Congresso Nacional, diante da pressão local que se formou em torno do tema.

Mas, com a recente decisão de Temer, deputados governistas e mesmo a direção da AmazonPrev adotaram o discurso da cautela para contornar o fato.

Para o presidente do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas (Amazonprev), Márcio Meireles, a exclusão dos servidores públicos estaduais e municipais do projeto do governo federal é apenas uma forma de reflexão, já que ainda poderá sofrer várias modificações e propostas em sua tramitação no Congresso Nacional.

Enquanto isso, frisou, o governo do Estado vai tratar do tema no campo da discussão. “Vamos aguardar, conforme já foi manifestado na semana passada. Esse é o nosso posicionamento, adotar a cautela e aguardar como isso vai ser conduzido e aprovado, para poder trazermos para o Amazonas. Aí, sim, teremos parâmetros para fazer uma análise técnica da matéria e trazer para a realidade do nosso Estado”, disse.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado David Almeida (PSD), reforçou que a Amazonprev já está discutindo com o Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), Ministério Público do Estado (MPE) e Tribunal de Contas do Estado (TCE), para que possam aderir à nova mudança da Previdência. “A realidade do Amazonas é totalmente diferente do Brasil com relação a isso. Estão sendo discutidas e vamos aprofundar mais para que possamos chegar a uma proposta. Era uma só para todo o Brasil, agora precisamos voltar a discutir para que possamos trazer para a Assembleia, abrindo para a sociedade e associações para conversar”, disse.

Para o deputado Belarmino Lins (Pros), que sugeriu a suspensão de votação do aumento da contribuição previdenciária até a votação final no Congresso, essa mudança feita por Temer mostrou um ato de respeito às autonomias estaduais e municipais. “O Amazonas tem uma situação cômoda no que diz respeito à Previdência, se comparado a outros Estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer”.

Responsabilidade

Para o vereador Coronel Gilvandro Mota (PTC), a Previdência faz parte do sistema da seguridade social, que é financiado pelas contribuições sociais que existem no país, composta pela Previdência social, a assistência social e a saúde pública. Segundo o parlamentar, a responsabilidade e a competência para legislar sobre a matéria é da União.

Na avaliação de Gilvandro, o que o presidente Michel Temer está fazendo é tentar diminuir a pressão dos servidores à medida, que para ele é esdrúxula e absurda. Segundo o vereador, o regramento geral, que vai ser implementado, terá que ser cumprido posteriormente pelos Estados e municípios sob pena de tudo se tornar inconstitucional.

“Eu vejo que essa decisão é uma manobra para retirar de suas costas essa pressão do trabalhador brasileiro. Eu considero isso uma reforma inadequada, que trabalha tão somente o interesse do poder econômico e não trabalha o interesse do trabalhador”, disse o vereador.

Sassá da Construção Civil (PT), que viaja hoje para Brasília para cobrar dos deputados federais um posicionamento firme contra a reforma da Previdência, afirmou que a decisão do presidente Michel Temer é uma forma de fugir da insatisfação da população sobre a matéria discutida. De acordo com o vereador, o objetivo é evitar os protestos previstos para acontecer em todo o país.

Para o líder do governo da Câmara, vereador Marcel Alexandre (PMDB), a Previdência vive uma realidade completamente diferente do passado nos termos dos benefícios do trabalhador. O parlamentar ressalta que o direito é um dos principais fatores atingidos pela reforma

da Previdência.

“O presidente tem experiência política para discutir isso. Eu acho que ele está negociando o que é negociável nos termos da reforma, algo que já era esperado por todos nós. Não acredito que o presidente enviou algo terminativo. Ele enviou uma proposta que deverá ser discutida até chegar aos termos necessários da crise da Previdência”, disse.

‘Decisão necessária’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Manaus Previdência, informou que analisa a decisão do governo federal como necessária para garantir a celeridade na análise e posterior aprovação da PEC no Congresso Nacional, mantendo a autonomia dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) para a tomada de decisões referentes à Previdência do servidor.

Sobre a situação da Manaus Previdência, a instituição informou que se encontra em equilíbrio atuarial e financeiro, como demonstra o balanço de 2016. Caso as projeções financeiras e atuariais apontarem para algum desequilíbrio, a Previdência municipal tomará todas as medidas necessárias no sentido de garantir o pagamento dos benefícios de, aproximadamente, 6,3 mil segurados, assim como a futura aposentadoria dos 22 mil servidores na ativa, que vão se aposentar gradativamente ao longo dos anos.

Em nota, a instituição afirmou que, como prática na administração municipal, implantada desde 2013, as ações que venham a resultar em possibilidade de mudança em legislação que atinja não apenas a sociedade, mas o próprio servidor municipal, serão exaustivamente debatidas com a categoria, a fim de se chegar a um consenso comum.

Diogo Dias e Henderson Martins

EM TEMPO