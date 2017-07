Deputados do Amazonas retornam do recesso parlamentar

Quatro parlamentares que concorrem como candidatos nas Eleições Suplementares deste ano relatam como enfrentarão o trabalho na Assembleia Legislativa – Arthur Castro

Dos 24 deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), quatro estão concorrendo como candidatos nas Eleições Suplementares deste ano. Entre eles estão Luiz Castro (Rede), José Ricardo (PT) que são candidatos a governador, Bosco Saraiva (PSDB) e Sinésio Campos (PT) que estão na disputa eleitoral como candidatos à vice-governador. A casa legislativa retorna do recesso parlamentar amanhã (1º), na reta final e decisiva da campanha política, que nos faz o seguinte questionamento: será que eles darão conta da dupla jornada nessa semana?

Respondendo a questão, o candidato e deputado José Ricardo, destacou que essa não será a primeira vez dele numa campanha eleitoral dividida entre atividades parlamentares. Segundo ele, em 2010, quando disputou o pleito para deputado estadual também teve que coincidir as atividades de vereador na Câmara Municipal de Manaus (CMM) com as rotinas de campanhas eleitorais.

Leia também: Conheça as estratégias dos candidatos para vencer a insegurança no Amazonas

“Por já ter passado por esta experiência, nenhuma das atividades sairá prejudicada. Tendo em vista que iniciamos a campanha deste ano com as atividades da Assembleia ativas, antes do recesso. Diante disso declaro que vou cumprir minha atividade de deputado sempre”, declarou o deputado estadual, que também revelou que a semana será tranquila no parlamento pois as prioridades serão voltadas para as questões do orçamento do Estado.

Posicionamento

O mesmo posicionamento também foi relatado pelo deputado estadual Luiz Castro (Rede), que ainda declarou as atividades parlamentares terão apenas dois dias de sessão plenária. “Tudo vai passar muito rápido, serão apenas quatro dias na assembleia, sem dizer que já havia conciliado minhas atividades com as de candidato antes do recesso”, afirmou Luiz Castro.

Dois projetos na pauta

Enquanto aos projetos para entrar na pauta, a assessoria de comunicação e imprensa da ALE-AM informou que apenas dois foram apresentados, e ambos indicados pelo poder Executivo Estadual. Entre eles, há um voltado para as dependências da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que prevê a autonomia da instituição. O segundo projeto tem como objetivo combater o preconceito racial no Estado.

Wal Lima

EM TEMPO