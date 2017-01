Deputados do AM destinam mais de R$ 3 mi em emendas

Os deputados estaduais destinaram R$ 3,172 milhões em recursos no Orçamento de 2017 especificamente para a sociedade civil organizada, representada por Organizações Não Governamentais (ONGs), Associações, Federações de Classe e entidades que atuam na proteção de jovens, adolescentes, idosos e portadores de necessidades especiais.

As emendas orçamentárias foram incluídas por sete parlamentares no Orçamento Impositivo e foram aprovadas na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) em dezembro do ano passado, junto com a Lei Orçamentária Anual (LOA). Os recursos serão disponibilizados para execução de ações sócio-educativas, culturais e ambientais.

A lista de contemplados é extensa, a começar pelo Sindicato do Comércio Varejista e dos Feirantes, Cooperativas, Abrigos e Associações de apoio às Crianças com HIV/Aids. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Seccional Amazonas (Abrasel-AM) foi contemplada com emendas para realizar qualificação profissional aos trabalhadores da capital e do interior.

Os parlamentares que apresentaram emendas voltadas para o segmento da sociedade civil organizada são David Almeida (PSD), Sabá Reis (PR), José Ricardo (PT), Alessandra Campelo (PMDB), Luiz Castro (Rede), Dermilson Chagas (PEN) e Platiny Soares (DEM).

Cada parlamentar fez a indicação de R$ 5,4 milhões em emendas no Orçamento de 2017, representando um total de R$ 108 milhões em emendas