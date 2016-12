Deputados contestam David Queiroz e negam ‘saque’ dos cofres de Iranduba

Acusados por David Queiroz – ex-secretário de finanças de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus) – de desviarem aproximadamente R$ 56 milhões dos cofres públicos do município, os deputados estaduais, David Almeida (PSD), Ricardo Nicolau (PSD) e Francisco Souza (PTN) rebatem as denúncias e dizem não participar de tal esquema de corrupção. A acusação foi dada em depoimento nesta sexta-feira (17), pelo ex-secretário que é um dos réus da ação penal que resultou na “Operação Cauxi”.

Além de David Queiroz, o ex-prefeito de Iranduba, Xinaik Medeiros (Pros), permanece detido.

Nicolau disse estar surpreso e indignado com a citação de seu nome na “Cauxi”. Para ele, o delator se enganou ou está usando de má fé porque, segundo o deputado do PSD, não há qualquer vínculo pessoal ou político com o ex-secretário de finanças preso na operação.

“Nem mesmo em meu gabinete o recebi, bem como qualquer outro membro da referida prefeitura. De antemão, informo que caso a citação se confirme, adotarei as medidas legais cabíveis para restabelecer a verdade dos fatos. No mais, estou tranquilo e espero que as investigações resultem em punições exemplares contra aqueles que não respeitaram os recursos públicos”, disse.

David Almeida, também disse estar surpreso com a citação e assegurou que não há possibilidade de ligarem seu nome ao esquema fraudulento. “Se ele falou como delação para tentar aliviar a pena, conseguiu o inverso. Vou procurar essa reparação e não abro mão de que isso aconteça. Afirmo que não tive nenhum envolvimento, ou qualquer relação pessoal. Estou surpreso, mas tranquilo”, falou o líder do governo na Assembleia.

Já o deputado Francisco Souza destacou que vai tomar as providências sobre a acusação que, segundo ele, é falsa. “Não sei qual sentido ou propósito deste cidadão que está preso. Em 2012, fui apenas um concorrente contra ele, sendo um dos sete candidatos a prefeito. Pode até ser mágoa da questão de campanha eleitoral, mas eu não tenho envolvimento com ele. Vou tomar as providências e ele será processado”, garantiu.

A equipe do EM TEMPO entrou em contato com a Ministério Público do Estado (MPE) para saber a veracidade do depoimento dado por Queiroz. Porém, até a publicação desta matéria nenhuma resposta foi obtida.

O Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) dá continuidade aos depoimentos das pessoas envolvidas no esquema, desde o dia 13 deste mês. As audiências de instrução processual da ‘Operação Cauxi’ devem ser finalizadas até a próxima quinta-feira (22).

