Deputados cobram Polícia Militar sobre baixos salários e pagamentos de bolsas ‘irregulares’ para soldados

Os deputados estaduais Cabo Maciel (PR) e Platiny Soares (DEM) utilizaram a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), nesta quarta-feira (26), para cobrar melhorias do Comando da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Maciel pediu definição sobre os 65 soldados que ainda recebem como alunos e Platiny reforçou que os policiais já formados pela corporação continuam recebendo bolsa-auxílio, mesmo depois de um ano da formatura.

Segundo Cabo Maciel, os soldados da Polícia Militar estão nas ruas protegendo a população do estado, mas recebendo como aluno, através de uma bolsa estudante. A situação foi denunciada e o deputado pede uma definição por parte do governo.

“As famílias desses servidores estão passando por privações. Eles já estão nessa pendenga há quase dois anos, já deviam estar ganhando como soldados, mas até hoje recebem apenas o valor de uma bolsa pago pelo estado ao prestar concurso e ingressar na escola. Um caso triste, pois essas pessoas estão trabalhando e podem a qualquer momento ter suas vidas ceifadas numa simples ocorrência sem o prazer de receber o salário digno de um soldado da Polícia Militar”, revelou.

Platiny falou sobre os problemas na segurança pública e chegou a cogitar o fechamento da corporação.

“Se essa situação persistir é melhor que se feche a corporação, pois se não tiver dinheiro para regularizar o salário devido, como vai poder dar segurança à população? A segurança pública em nosso estado chegou a um nível nunca visto antes, está extremamente vulnerável, além de causar uma indignação geral por parte da corporação. Eu particularmente passei por essa situação. Tive que vir a este poder legislativo junto com outros companheiros protestar. Fui preso na corporação, mas isso me fez conseguir algum resultado. Contudo, depois de tudo que eu passei, o que vejo hoje são alguns colegas vivenciando a mesma situação jurídica”.

Os deputados avaliam a necessidade de entrar com ações no Ministério Público do Estado (MPE) e na justiça, em busca de soluções para ajudar esses servidores.

O portal EM TEMPO entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Militar que informou que o processo envolvendo os alunos citados na demanda, já foi enviado para a Casa Civil, e aguarda a efetiva finalização.

Portal EM TEMPO

Com informações das assessorias