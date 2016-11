Deputados aprovam CPI para investigar Afeam

Com nove assinaturas, a Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) aprovou a instalação, ontem, da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a aplicação de R$ 20 milhões da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), na empresa Expert, que reinvestiu o valor na Trans-Expert, sediada no Rio de Janeiro e que é investigada por ser utilizada como “banco paralelo” para armazenamento de dinheiro originário de desvio de verba pública pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB).

O pedido surgiu um dia depois de o Tribunal de Contas do Estado (TCE) determinar o bloqueio de bens do diretor-presidente da Afeam, Evandor Geber Filho, e de mais cinco gestores da entidade pela aplicação indevida desses recursos milionários.

Os autores do documento foram os deputados Alessandra Campelo (PMDB), José Ricardo (PT), Wanderley Dallas (PMDB), Luiz Castro (Rede) e Vicente Lopes (PMDB) que, em apoio, receberam as assinaturas dos colegas da base aliada, Bosco Saraiva (PSDB), Cabo Maciel (PR), Platiny Soares (DEM) e Sinésio Campos (PT). Mesmo sendo líder do governo da casa, o deputado David Almeida (PSD) garantiu que irá assinar a favor da CPI.

Na ocasião, Almeida afirmou que o diretor-presidente da Afeam, Evandor Geber Filho, compareceria hoje à Aleam para prestar esclarecimentos e dar respostas a questionamentos dos deputados. No entanto, na tarde de ontem, Geber foi afastado do cargo por determinação do governador José Melo (Pros), até que seja concluído a apuração interna do caso. Além de Evandor, o diretor de Crédito, Marcos Paulo Araújo Vale, e o diretor de Administração, Finanças e Tecnologia, Arthur de Brito Alencar Cavalcante também não respondem mais por suas funções na instituição.

Conforme a deputada Alessandra, os próximos passos é instalar, de fato, a comissão, com a escolha dos membros para o início dos trabalhos, que deve acontecer até o início da próxima semana. “Vamos investigar a aplicação de R$ 20 milhões em cotas de investimento em participações da Expert, que reaplicou o valor na Trans-Expert e Vigilância. Esta empresa não gerou empregos no nosso Estado e conseguiu um recurso tão alto, que muitas vezes um microempreendedor que busca R$ 10 mil não consegue”, destacou.

Alessandra ressaltou que a Afeam funciona como um banco no Amazonas que dá empréstimos a microempreendedores, com o objetivo de movimentar a economia do Estado. “Como uma empresa do Rio de Janeiro, envolvida em fraude, chega aqui e leva R$ 20 milhões em um momento de crise econômica. Com certeza esse dinheiro está fazendo falta para a população”, acrescentou.

O tucano Bosco Saraiva, que subscreveu a proposta de CPI, vê com preocupação os investimentos irregulares e compartilha o mesmo pensamento de Campêlo, de que há necessidade de que haja uma investigação com clareza. “É preciso que se investigue os valores aplicados na Trans-Expert, que está sendo investigada de ser usada como um ‘banco paralelo’ e, que colocou à mercê um fundo de segurança que deveria ser aplicado em pequenos negócios no Estado do Amazonas”, acrescentou.

Fabiane Morais

Jornal EM TEMPO