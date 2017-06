Deputado quer que Sefaz explique renúncia fiscal de R$ 6 bilhões no governo Melo

O deputado estadual, Dermilson Chagas (PEN), irá convocar o Secretário de Estado de Fazenda (Sefaz), Francisco Arnóbio Bezerra Mota, para que preste, os necessários esclarecimentos referente as renúncias fiscais no valor de R$ 6 bilhões, praticada pelo ex-governador José Melo (Pros), no ano de 2016, para empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM). A convocação do parlamentar foi feita através de um requerimento protocolado a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) na manhã desta quarta-feira (21).

De acordo com Dermilson, as informações das renúncias fiscais no valor de R$ 6 bilhões para empresas que estão instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM), foram divulgadas após o Tribunal de Contas do Estado (TCE), ter aprovado as contas de José Melo do ano de 2016, com mais de dez ressalvas, incluindo a renúncia para os empreendimentos que não apresentam contrapartida para o estado.

“O TCE informou que o valor representa cerca de um terço do orçamento total de R$ 15 bilhões do estado. Portanto, é de suma importância que se saiba quais as empresas que receberam incentivos e porque não foram cobradas as contrapartidas. Vou convocar o secretário da Sefaz para que se explique”.

Dermilson afirma que a convocação está baseada no artigo 59 da Constituição do Estado e na forma do artigo 120 e 180 do regimento interno do poder legislativo. “Estamos falando de promoções, obras e financiamentos de recursos públicos que estão sendo deixados de lado. O nosso governador interino David Almeida não precisa temer isso porque está a pouco tempo a frente do governo, mas não pode abrir mão dessas informações para Assembleia. Principalmente os deputados, que não podem se omitir desse assunto com pena de amanhã ser julgado. Somos eleitos para fiscalizar e monitorar o gasto público do executivo”, afirmou.

O parlamentar ainda ressalta que de segurança, irá requerer da Corte de Contas, uma cópia das prestações de contas de Melo, julgada. “Vamos solicitar para ver quais são as empresas que tiveram a renúncia e verificar se é benéfico ou não. É importante para sociedade saber e confirmar se está havendo retorno”, salientou.

Com informações da assessoria