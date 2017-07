Deputado José Ricardo defende nova universidade federal no Amazonas junto ao MEC

Deputado quer trazer mais uma universidade federal para o Amazonas -Foto: Divulgação

O deputado estadual José Ricardo Wendling (PT) está hoje (6) em Brasília reiterando junto ao Ministério da Educação (MEC) pleito feito no ano passado solicitando a criação de mais uma universidade federal para o Amazonas. Em 2013, a proposta já havia sido encaminhada a esta pasta em forma de Indicação, assinada pela maioria dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

“O Amazonas tem uma população de cerca de 3,8 milhões de habitantes e um vasto território a ser desenvolvido, mas até hoje, o Estado só tem uma Universidade Federal. Então, como aproveitar a riqueza humana, cultural e natural que temos se não há ambiente para realizar este trabalho?

Para o parlamentar a ausência de outras universidades federais no Estado agrava os baixos índices de educação no Amazonas, que figura entre os estados com os mais baixos Índice de Desenvolvimento Humano (IDH – 0,674 – ocupa o 18º lugar, segundo Atlas do Desenvolvimento Humano Brasil 2013), e Índice de Desenvolvimento da Educação Básico (IDEB).

