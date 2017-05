Depois de visitar Sasha, Bruna Marquezine almoça com Neymar na Espanha

Bruna Marquezine aproveitou sua viagem a Nova York para passear com a amiga Sasha Meneghel. Elas foram a restaurantes e baladas juntas, mas a temporada na cidade americana parece ter acabado.

Nesta sexta-feira (12), Bruna posou ao lado de Neymar em Barcelona, cidade espanhola onde o jogador mora.

Em uma foto publicada nas redes sociais, o casal aparece ao lado de João Alcântara, chef de cozinha e namorado da mãe do filho de Neymar.

“Visita boa é aquela que chega na hora do almoço… Com um sorriso no rosto e um abraço forte”, escreveu o chef.

Neymar também compartilhou o encontro em suas redes sociais.

A imagem está disponível em https://www.instagram.com/p/BT_8e-Qldsv/

Folhapress