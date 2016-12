Depois de uma semana em Curitiba, Sergio Cabral volta ao presídio de Bangu

O ex-governador Sergio Cabral chegou ao Rio na tarde deste sábado (17) após uma semana preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi transferido por determinação do desembargador Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Cabral deixou Curitiba no final da manhã, viajou em um avião da Polícia Federal e foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames.

Ele voltará ao presídio Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste, onde estava preso até ser transferido para Curitiba por determinação do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio.

Bretas justificou a transferência alegando que Cabral vinha tendo regalias no complexo de Bangu. O desembargador Abel Gomes afirmou não haver provas disso e concedeu liminar pelo retorno do ex-governador.

Cabral foi preso há um mês pela Operação Calicute, da PF, que investiga um esquema de corrupção em grandes obras realizadas no Estado, como a reforma do Maracanã e a construção do Comperj (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro).

Sua mulher, Adriana Ancelmo, também está em Bangu desde o último dia 6. Na sexta-feira (16), os dois e outros cinco investigados pela operação se tornaram réus por corrupção passiva e lavagem de dinheiro referentes às obras do Comperj.

Nicola Pamplona

Folhapress