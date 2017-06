Depois de sair de hospital, adolescente é novamente baleado em atentado

Marcas de tiros foram deixadas nas paredes da casa onde o menor foi baleado pela primeira vez – Divulgação

Quatro dias após ser baleado no bairro Raiz, um adolescente de 14 anos foi novamente alvejado por dois tiros dentro da casa da mãe dele, situada na rua Buriti, no Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus. O menor é envolvido com o tráfico de droga na Zona Sul e a família teme que as pessoas que querem matá-lo invadam o hospital onde ele está internado.

De acordo com um parente, que preferiu não se identificar, o primeiro caso ocorreu quando o menor de idade estava na companhia de Matheus Araújo, conhecido como “Loirinho”, 19, quando dois homens armados chegaram em uma casa, situada na rua Independência, na Raiz, no domingo. O adolescente foi baleado nas pernas e o amigo morto com vários tiros de fuzil. Na ocasião, o tiroteio intenso trouxe medo aos moradores do bairro que temem novos confrontos.

O menor foi socorrido até um hospital de Manaus e depois que recebeu alta não voltou para a Raiz, por temer represálias. “Mesmo indo para a casa da mãe, os homens conseguiram achar o local e nesta quinta-feira invadiram o imóvel”, relatou um policial – que preferiu não se identificar.

Segundo testemunhas, os homens estavam encapuzados e vestiam blusas pretas. Depois do crime, eles fugiram em um carro. Novamente, o adolescente foi socorrido e levado para uma unidade de hospitalar. A vítima foi baleada no abdômen e as vísceras ficaram expostas. O estado de saúde é grave.

EM TEMPO