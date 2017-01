Depois de matar homossexual, homem vai ao bar e conta ‘feito’ a clientes

Luis Ferreira dos Santos, 35, conhecido como “Paula Fernandes”, foi morto com 10 facadas na noite desta quinta-feira (19), em Parintins (a 368 km de Manaus).

O crime aconteceu na praça do memorial Senador José Esteves, conhecida como “Praça da Onça”, na Zona Leste do município.

Segundo testemunhas, após cometer o crime o homem foi até a um bar nas proximidades da Ponte Governador Amazonino Mendes.

No estabelecimento o homem pediu uma cerveja e uma carteira de cigarros e contou para as pessoas que estavam no local que havia cometido um assassinato.

“Ele disse que havia matado uma pessoa e o corpo estava lá na praça jogado para todo mundo ver”, disse à polícia uma testemunha que não quis ter o nome divulgado.

A polícia está à procura do suspeito e divulgou algumas características do homem para que a população pudesse ajudar nas buscas. O procurado tem pele morena, estatura mediana, e no momento do crime usava uma bermuda preta.

Este é o terceiro homicídio em Parintins no ano de 2017.

Tadeu de Souza

EM TEMPO