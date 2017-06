Depois de Isis Valverde, Débora Nascimento leva bronca do Detran em rede social

Depois de Isis Valverde, 30, foi a vez de Débora Nascimento, 32, levar um “puxão de orelha” virtual do Detran. Nesta terça (27), enquanto dirigia, Débora deu às caras no Instagram pelo recurso Stories -fotos e vídeos que desaparecem em 24 horas. Ela falava sobre seu processo de emagrecimento para viver uma personagem no cinema.

“Eu achei que fosse segurar mais a onda; não sei se é a TPM”, disse a atriz, sem conseguir conter as lágrimas. Pouco depois dos vídeos irem ao ar, o Detran de São Paulo recorreu à sua página oficial no Facebook para passar um sermão online na atriz.

“Assim você corta nosso coração, Débora. Força, você vai conseguir! Mas ó: não descuida da saúde e nem da sua segurança, viu? Desabafar é preciso, mas fazer isso no celular enquanto dirige é muito perigoso. Isso porque você divide a atenção entre o celular e o trânsito à sua frente. E, num piscar de olhos, um baita acidente pode acontecer”, disse o Departamento.

Folhapress