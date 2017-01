Homem aparta briga e momentos depois é morto a facadas no Zumbi

O autônomo Ailson Campos de Assunção, 26 anos, foi morto com quatro facadas, por volta das 2h da madrugada desta sexta-feira (20), no Zumbi II, Zona Leste.

Ailson foi assassinado na rua Joana D’arc depois que apartou uma briga entre um vizinho e outro homem ainda não identificado por volta da meia noite.

De acordo com a irmã da vítima, Andressa Campos, 23, duas horas após a confusão, o homem desconhecido retornou à rua em uma motocicleta verde e desferiu os golpes de faca que mataram Ailson.

“Quando o homem voltou, o vizinho com quem ele tinha discutido já não estava mais na rua, o assassino só encontrou o meu irmão e deu as facadas nele”, explicou.

No momento do crime a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas na calçada, acompanhado de duas mulheres. “As mulheres conseguiram correr quando o suspeito ainda estava tirando a faca”, completou a irmã de Ailson.

Segundo testemunhas, Ailson ainda correu para pedir ajuda. Os enfermeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegaram a atender o rapaz que não resistiu aos ferimentos.

Policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fizeram buscas pela região, mas não encontraram o suspeito.

A família da vítima vai solicitar as imagens das câmeras de segurança de uma gráfica, que fica perto do local do crime, para tentar ajudar a polícia a identificar o suspeito.

O Instituto Médico Legal removeu o corpo. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

Daniel Landazuri

EM TEMPO