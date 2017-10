Depois de 24 horas, chances de encontrar Michael Lacerda com vida são pequenas, dizem bombeiros

As buscas pelo cantor Michael Lacerda, que iniciaram às 8h desta segunda-feira (16), foram retomadas às 13h30 e devem terminar às 18h. Conforme o Corpo de Bombeiros, as chances de encontrar Michael ainda com vida depois de 24 horas do seu desaparecimento, são pequenas e as dificuldades durante a busca tornam o processo mais demorado.

O sargento Idney Azevedo, do Corpo de Bombeiros, explica que embora tenha se passado várias horas desde o desaparecimento a equipe continuará atuando. “Ainda temos esperanças de encontrar o rapaz vivo. Se não encontrarmos hoje (segunda), iremos retomar as buscas amanhã (terça)”, afirma.

Ele também conta que a grande profundidade do local onde estão sendo realizadas as buscas, cerca de 42 metros, é a principal dificuldade enfrentada pelos mergulhadores.

“Devido a essa profundidade não estamos conseguindo realizar mergulhos no local, o tempo que demoraríamos para chegar ao fundo é muito longo e já teríamos que retornar à superfície”, explica o sargento.

Técnicas de procedimento de buscas

As equipes do Corpo de Bombeiros devem passar uma espécie de arpão com anzóis no perímetro onde Michael foi visto pela última vez. Se algum desses anzóis captar algo, o objeto é puxado para a margem e analisado.

Segundo a corporação, as buscas foram realizadas no entorno da área da Manaus Moderna e, durante o período desta tarde, se estenderão até o Pontão Quadros Filho, localizado nas proximidades da ponte do Educandos, já que naquele ponto a correnteza é muito forte e pode ter arrastado Michael para longe do local do acidente.

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9° Distrito Naval, informou que disponibilizou dois inspetores navais e dois mergulhadores para ajudar nas buscas pelo cantor.

Isabela Bastos

EM TEMPO

