‘Depois daquele baile’ abre temporada do Cine Pipoca da Manaus Previdência

A história da disputa do coração de uma viúva, a partir de uma aposta entre dois amigos, abriu a temporada 2017 do Cine Pipoca da Manaus Previdência, nesta quarta-feira (11), na sede da autarquia. A produção brasileira “Depois daquele baile”, protagonizado pelo triângulo amoroso interpretado pelos atores Irene Ravache, Lima Duarte e Marcos Caruso, foi assistida por 42 espectadores, entre segurados e acompanhantes (cônjuge, filhos, netos e amigos).

“Temos o cuidado de criar o clima de uma sala de cinema, com direito a pipoca e suco, à medida que refrigerante não é saudável”, explica a diretora de Previdência, dra. Daniela Benayon.

O Cine PipocaPrev começou em maio de 2016. Sempre com projeção mensal, já atendeu mais de 350 pessoas, com uma média de 35 espectadores por filme. “Observamos que a sessão de cinema já se transformou em mais uma opção de lazer dos segurados, servindo também para o reencontro de colegas e início de novas amizades”, destacou a assistente social Darla Gondim. “Também é interessante o fortalecimento dos vínculos, tendo em vista que eles podem trazer um acompanhante, geralmente os netos, companheiros ou cônjuge, gerando momentos de alegria e leveza em família”, acrescentou.

Para participar do Cine PipocaPrev, os segurados só precisam deixar seus nomes e contatos numa lista, que fica disponível no Setor Psicossocial, ou prestar essa informação pelo call center: (92) 3186-8000. Isso auxilia a equipe a planejar a quantidade de pipoca e sucos, assim como possibilita o call center a ligar, na véspera da sessão, para lembrar da atividade. As sessões acontecem na segunda quarta-feira do mês.

Serviço

O quê: Cine PipocaPrev

Quando: toda segunda quarta-feira de cada mês

Horário: 8h

Onde: Sede da Manaus Previdência (Av. Constantino Nery, nº 2.480 – Chapada)

Próxima sessão: 8 de fevereiro, 8h, com o filme “Quarto de Guerra”.

Informações: (92) 3186-8000 (das 7h às 17h)

Com informações da assessoria