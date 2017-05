Depoimento de Lula não será transmitido ao vivo, mas deve ser divulgado no mesmo dia

O depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sergio Moro, nesta quarta-feira (10), em Curitiba, não terá nenhum tipo de transmissão ao vivo.

O juiz proibiu até a entrada de celulares na sala da audiência para evitar a divulgação do conteúdo do depoimento.

A gravação em vídeo da audiência deve ser tornada pública apenas horas depois do fim da sessão, como é o padrão nas ações penais da Operação Lava Jato no Paraná.

A transmissão ao vivo era um pleito da defesa de Lula, que considerou que isso ampliaria a transparência. Quando o petista prestou depoimento como réu para outro juiz em outra ação penal, em Brasília, em março, sua assessoria divulgou em tempo real o teor do depoimento por meio do Twitter.

Moro autorizou a filmagem com duas câmeras -na Lava Jato o registro costuma ser feito apenas com uma, focada no réu ou testemunha ouvida. Uma câmera lateral vai mostrar toda a sala onde ocorre o depoimento.

Ninguém poderá entrar no prédio, além dos participantes da audiência e da Polícia Federal. O expediente foi suspenso.

Nesta quarta-feira, poderão entrar na sala onde ocorrerá o depoimento, no prédio da Justiça Federal em Curitiba, servidores que trabalham na audiência, procuradores do Ministério Público Federal, advogados, incluindo o assistente de acusação, os defensores de Lula e de outros réus e um representante da OAB do Paraná.

Os apoiadores de Lula vão se reunir no centro de Curitiba, perto da rua 15 de Novembro. Já os movimentos contrários ao petista ficarão no bairro Centro Cívico, próximo à sede da prefeitura.