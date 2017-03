Departamento de futebol do Tufão sob nova direção

Depois da renúncia do presidente do São Raimundo, Orismar Pires, após a desastrosa campanha no Campeonato Amazonense com três derrotas consecutivas, além da defesa mais vazada e pior ataque, os ex-dirigentes e velhos conhecidos da torcida alviceleste, Cícero Custódio e Josildo Oliveira, assumiram o departamento de futebol do clube nesta terça-feira (28). A ideia é mudar totalmente o cenário tenebroso do Tufão da Colina. E a primeira medida do novo corpo diretivo foi o rompimento da parceria com a equipe sub-19 de Fonte Boa e a dispensa da comissão técnica.

O vereador Cícero Custódio, mais conhecido como Sassá da Construção Civil, retorna ao cargo de diretor de futebol no lugar de Fiola Nobre, que até então exercia a função no clube. Outro que voltá à Colina é Josildo Oliveira, no cargo de diretor de apoio. Já o ex-presidente Mozart Carlos atuará no departamento jurídico do Tufão da Colina.

Sem perder tempo, o novo diretor de futebol confirmou que já há negociações avançadas com cerca de 15 jogadores oriundos de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal.

Para a comissão técnica, o dirigente disse que o novo comandante deve vir de fora do Estado. A reportagem do PÓDIO, porém, apurou que o nome de Marcos Piter – campeão amazonense em 2013 pelo Princesa do Solimões – tem sido analisado pelo novo corpo diretivo do Tufão. Outro que pode pintar é Carlos Prata. Mas a ligação dele com o Holanda pode dificultar um acerto. O português Paulo Morgado chegou a ser consultado, mas preferiu seguir nas categorias de base do Nacional.

Medidas

Segundo Sassá, do antigo elenco deve-se aproveitar no máximo três jogadores, mas a ideia é mudar todo o grupo que iniciou o campeonato para reverter a situação da equipe na tabela de classificação.

“Ficaram no elenco um atacante, um zagueiro e um lateral. Contratamos todo um elenco vindo de outros Estados para reforçar a equipe e sair dessa situação vergonhosa na competição. Posso dizer que um dos jogadores é o goleiro Julião, que atuou ano passado e pediu para retornar ao clube. Ele está em Brasília, mas jogou o Campeonato Gaúcho ano passado”, justificou o diretor.

De acordo com Sassá, houve uma mobilização dos torcedores e das torcidas organizadas para que acontecesse uma mudança geral no elenco e na comissão técnica.

“A torcida é muito grande e fanática, e ninguém merece ver o time nessa situação. Nos chamaram para mudar tudo isso e deixar o São Raimundo numa posição melhor do se encontra agora. Eu, o Josildo e o Mozart vamos assumir o clube, porque a torcida estava pedindo socorro, e vamos procurar parcerias para trazer os novos jogadores”, explicou o cartola.

Outra situação que deixou Sassá revoltado foi o episódio da alimentação inadequada, da falta de estrutura e do campo sem condições para treinamento. Ele afirmou que isso não acontecerá mais a partir de agora, pois tudo está sendo planejado para oferecer uma estrutura adequada para o novo elenco, que deve desembarcar em Manaus até amanhã (30).

“Estamos montando uma estrutura com uma boa alimentação, campo, enfim, uma nova estrutura. Isso vai mudar, o São Raimundo não vai pagar pelo preço da antiga diretoria. Estou dando minha palavra que os jogadores vão ser bem tratados”, garantiu o diretor do Tufão.

O dirigente não confirmou horário e local, mas amanhã (30), acontecerá uma coletiva de imprensa para apresentar o novo elenco e comissão técnica para disputa do Campeonato Amazonense.

Sem retorno

A reportagem do PÓDIO tentou contato com ex-presidente do clube, Orismar Pires, e com ex-diretor de futebol, Fiola Nobre, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno.

Paulo Rogério

EM TEMPO