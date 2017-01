Denúncias ao 181 resultam na prisão de foragido do sistema prisional

Policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) prenderam na manhã desta terça-feira (24), o foragido do sistema semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Arleson Matos Nascimento, 23, na rua Tarumã, no bairro de Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

A prisão de Arleson foi realizada por policiais da Secretaria-Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop), após denúncia feita pelo número 181 (disque denúncia da SSP-AM).

De acordo com a denúncia, o foragido estava residindo no local desde dezembro do ano passado, quando o mesmo não retornou mais para o Compaj. “Recebemos a denúncia e fomos ao local constatar a informação que nos foi repassada e, chegando lá, encontramos o foragido, que ainda ameaçou a sua companheira, enquanto falava com os policiais”, comentou o secretário executivo-adjunto de Operações Integradas, Orlando Amaral.

Arleson Nascimento responde pelos crimes de roubo e porte ilegal de armas e foi encaminhado ao 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde será registrado Boletim de Ocorrência, baseado na Lei Maria da Penha (11340/06), devido às ameaças que Arleson fez a sua esposa no momento da prisão.

Com informações da assessoria