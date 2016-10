Denúncia: mais de 500 balsas podem estar explorando ouro ilegalmente no rio Madeira, alertam moradores

Moradores de Novo Aripuanã (a 227 quilômetros de Manaus) estão apreensivos com a chegada ao município, desde a última quarta-feira (19), de, aproximadamente, 500 balsas equipadas com dragas para a prática do garimpo na região. A chegada das embarcações teria acontecido após rumores de que havia ouro na área. A população está preocupada com os danos ambientais que possam vir a ser causados, tanto pela retirada de areia do leito quanto a contaminação das águas do rio por substâncias como o mercúrio, utilizado para fazer a separação das partículas de ouro do material extraído do rio, e o óleo proveniente dos motores das embarcações e das bombas de sucção.

As balsas estão atracadas às margens do rio Madeira, próximo às comunidades Santa Rosa, Santa Maria, Cruzeiro e Nova Estrela. O trabalho de dragagem do rio para a extração do minério já teria iniciado.

De acordo com uma moradora da comunidade Santa Rosa, que prefere não se identificar por medo de retaliação, já podem ser observadas mais de 500 balsas que chegam com garimpeiros, de Porto Velho (RO) e Humaitá. A moradora ainda conta que todo dia chegam mais embarcações, que trazem homens que jogam diesel e mercúrio nas águas do rio Madeira.

“Estão poluindo a água que é utilizada para beber e para o banho. Nós estamos tendo que caminhar para o outro lado para ter água para nosso consumo. Além disso, já começaram a ocupar a praia, que é um local onde se encontram muitos quelônios”, reclama.

Segundo ela, o local do garimpo está na área de Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do rio Madeira, que abrange os municípios de Manicoré, Borba e Novo Aripuanã. Na última quinta-feira (27), um gestor do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) teria ido à localidade para verificar a situação, observou a moradora.

“O trabalho lá está direto, para apenas no domingo. Eles fazem muito barulho, perturbando todo mundo que vive aqui. Nós não estamos mais conseguindo controlar a situação”, desabafa.

Averiguações

O Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM), que é autor de várias ações na Justiça contra a prática ilegal de garimpagem no rio Madeira, atualmente conta ao menos com 38 casos em tramitação, relacionados a tal prática, sendo oito inquéritos abertos para apurar a lavra ilegal de minérios em diferentes regiões do município de Novo Aripuanã.

De acordo com o órgão, há também casos em apuração relacionados aos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Manicoré, Apuí, Presidente Figueiredo e Humaitá, com menção a extrações ilegais flagradas em áreas protegidas, como terras indígenas, floresta nacional e assentamentos. O MPF também destaca que, no Brasil, o órgão que emite as licenças e fiscaliza diretamente a atividade de extração mineral é o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNMP) do Ministério de Minas e Energia.

O EM TEMPO tentou contato com o Instituto de Proteção Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), mas devido ao recesso pelo Dia do Servidor Público, na última sexta-feira (28), não obteve respostas.

Pesquisa revela contaminação

Estudo divulgado em março deste ano, coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto Socioambiental (ISA), realizado na reserva Yanomami (RR), mostra que em algumas aldeias indígenas, 92% das pessoas examinadas estão contaminadas por mercúrio.

Índice considerado altíssimo por especialistas é resultado direto da contaminação ambiental causada por milhares de garimpos ilegais que exploram o solo à procura de ouro naquela região, utilizando como base o mercúrio.

O levantamento foi feito em 19 aldeias da reserva nas regiões de Papiú e Waikás, onde ficam as etnias yanomami e ye’kwana, em novembro de 2014. Lá, foram coletadas 239 amostras de cabelo e 35 amostras de peixe, principal alimento proteico dos indígenas.

O relatório com o resultado do estudo e os relatos dos indígenas foi entregue às autoridades de Roraima, à Polícia Federal, Ministério Público Federal (MPF/RR), Fundação Nacional do Índio (Funai), Ibama e à Relatoria Especial para os Direitos Indígenas da ONU.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO