Denúncia contra ex-presidente Lula é destaque na imprensa internacional

A denúncia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Ministério Público Federal repercutiu nos principais jornais e portais de notícias do mundo. Na tarde desta quarta-feira (14), o procurador da República Deltan Dallagnol afirmou que Lula era o “comandante máximo do esquema de corrupção identificado na [Operação] Lava Jato”. Dallagnol fez a declaração durante entrevista coletiva em que a força-tarefa do Ministério Público Federal (MPF) responsável pela operação, detalhou a denúncia que envolve Lula, a mulher dele, Marisa Letícia, e mais seis pessoas.

A BBC destacou uma imagem do ex-presidente e de Marisa Letícia e a manchete: “Ex-presidente do Brasil enfrenta acusações”. O The New York Times também mostra na capa a notícia de que Lula é acusado de corrupção.

O francês Le Monde noticia a denúncia contra o ex-presidente, informando que a situação se complica para ele. A manchete da publicação espanhola El País diz que “Procurador da Lava Jato acusa Lula de ser maestro da orquestra criminosa”.

O Bloomberg informou que os promotores afirmam que o caso Lula é o maior escândalo da história do Brasil. O The Guardian, Independent, Corrieri de lla Sera e o Al Jazeera também destacaram o caso.

