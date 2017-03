Dentro dos presídios de Manaus, detentos tentam mudar de vida através da religião

“Existe o bem e o mal. Lá dentro você escolhe o caminho de Deus ou do Diabo. Entrei no presídio por conta da desestrutura familiar no meu lar e também por causa das drogas”, afirmou o ex-detento Carlos Alessandro dos Santos, 25, que em 2016 foi preso por roubo a ônibus na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul da capital. Carlos veio de uma família evangélica, mas decidiu se fincar na religião dentro do sistema penitenciário. A história dele se mistura com a de tantos outros detentos que estão nos presídios de Manaus, onde alguns presos buscam refúgio na fé e, como consequência, tentam mudar a história de vida para sair do mundo da criminalidade.

Outra história parecida também aconteceu com o ex-presidiário Luciano Jonata de Jesus Soares, 47. Ele disse que em 2015 foi preso na avenida Torquato Tapajós, com drogas em um carro. Na Justiça, Luciano responde por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Segundo ele, dentro do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), ele aceitou Jesus, e desde lá a vida dele mudou. “Depois que me separei em 2009, entrei em depressão e, consequentemente, entrei no mundo das drogas. Comecei a roubar, traficar, morei debaixo da ponte do Educandos por muito tempo. Na cadeia, eu comecei a frequentar os cultos e minha vida está mudando aos poucos. Meu sonho é evangelizar para os amigos da cadeia e as pessoas que continuam no mundo do crime. Ao sair da cadeia, encontrei meu caminho no projeto Mudy. Aqui eu sou guiado pelo pastor Carlos Eduardo e a mulher dele, a missionária Amanda. Hoje, minha ex-mulher já fala comigo e tudo tem melhorado na minha vida. Só tenho a agradecer a Deus”, disse Jonata.

História de um detento

Fábio Silva (nome fictício), um detento do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), afirmou que a religião mudou a vida dele no sistema penitenciário. “Se hoje eu trabalho e estou no regime semiaberto, devo tudo a Deus. Fui preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Por meio da palavra do Senhor, mudei para melhor. Hoje tenho um comportamento excelente e muito em breve conseguirei progredir de regime. Eu tenho fé e vou conseguir. Meus filhos não me verão mais com um pai bandido, e sim como um homem de Deus”, contou o detento.

Segundo ele, um pastor que estava pregando dentro do sistema penitenciário conversou com ele em 2016 e o levou para um culto. “Depois desse dia, minha vida mudou completamente e para sempre. Hoje não preciso mais me envolver em crimes, pois sei que o Senhor sempre está ao meu lado. Meu maior sonho é trazer a esperança que eu conheci para outros detentos”, frisou Fábio Silva.

Cultos paralisados

De acordo com o secretário executivo adjunto da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), major da Polícia Militar (PM) Klinger Paiva, atualmente os cultos dentro dos presídios estão acontecendo durante o banho de sol dos internos.

Paiva informou que os líderes religiosos estão proibidos de adentrar nas dependências das penitenciárias devido à rebelião no sistema carcerário, que aconteceu em janeiro deste ano, quando houve 60 mortes e fuga de 184 criminosos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), localizados no quilômetro 8 da rodovia BR-174, zona rural.

Como funciona a religião nos presídios

A Seap informou que as unidades que possuem capelas no sistema prisional são o regime fechado e semiaberto do Compaj. Segundo o órgão, será feito um novo cadastramento para as instituições religiosas, mas sem data prevista. Ano passado, as igrejas que estavam atuando tinham realizado um cadastro na Seap. Além das capelas, antes da rebelião os pastores evangélicos pregavam dentro das dependências dos presídios e também realizavam cultos próximo das celas e nas quadras das unidades prisionais.

Catolicismo nos presídios

A coordenadora da pastoral carcerária no Amazonas, Marlúcia Costa Souza, explica que o objetivo principal de agir nos presídios é evangelizar os detentos. Segundo ela, até ano passado, uma vez por semana uma equipe visitava os presídios para escutar os internos. “Escutamos eles, nós queremos saber o que eles estão pensando. Se tem algo anormal, nós tentamos resolver o problema. Tentamos aproximar a família do interno, pois a base de tudo são os familiares. Eles ajudam muito na recuperação do apenado. O objetivo é levar a esperança”, disse Costa, que relatou que atualmente não estão havendo trabalhos católicos por conta da rebelião e morte de detentos.

Projeto Mudy

Idealizador do projeto que muda a vida de detentos, ex-detentos, usuários de drogas e alcoólatras, o pastor Carlos Eduardo afirmou que no ano passado estava atuando dentro da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) e no Compaj. “Aqui fora nós trabalhamos a palavra de Deus, fazemos com que nossos irmãos trabalhem na lavoura e com serviços gerais. O regime é pesado, mas o fim é gratificante. Das 700 pessoas que já passaram por aqui, 450 voltaram a fazer o que não devia. Ainda temos esperança que esse número possa mudar”, disse Carlos Eduardo, que trabalha na mudança de 19 pessoas, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Segundo o pastor, o projeto vive de doações, da venda de CDs evangélicos e de frutas da chácara. “Comecei esse projeto há 3 anos, mas comecei a evangelizar quando estava em Goiás. Eu já morei nas ruas, usei drogas, por causa das más companhias, e uma hora percebi que Deus tinha um propósito na minha vida. Abandonei a faculdade de engenharia e hoje sou muito satisfeito com esse projeto”, destacou o pastor.

Quem quiser ajudar o projeto pode entrar em contato com os missionários pelos telefones 9166-9270 ou 99218-7468.

Thiago Monteiro

EM TEMPO