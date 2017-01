Detran-AM apreende veículo em alta velocidade com placa adulterada

Um veículo, modelo Pálio Trekking, de cor branca, foi apreendido, na noite desta quarta-feira (11), por adulteração na placa OAH-9988 . O motorista, que não teve o nome revelado, trafegava em alta velocidade pela avenida Djalma Batista, bairro Adrianópolis, Zona Sul de Manaus, quando foi abordado pelos agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

O flagrante foi feito pela equipe do órgão durante uma blitz de fiscalização na avenida, que tem uma grande movimentação de veículos. Na ocasião, os agentes de trânsito verificaram que a placa do veículo estava adulterada. Um dos números simula um 9 no lugar do 8. Não foi informado qual era o objetivo do homem com a adulteração da placa e nem se o veículo era roubado.

O condutor do veículo foi apreendido e encaminhado para uma unidade policial, onde serão realizados os procedimentos cabíveis. O veículo ficará detido no parqueamento do Detran-AM.

Isac Sharlon

EM TEMPO