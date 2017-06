‘Dentinho’ é executado com quatro tiros na Zona Sul de Manaus

O industriário Luiz Eduardo Balieiro da Silva, conhecido como “Dentinho”, de 39 anos, foi executado com quatro tiros na cabeça na noite desta segunda-feira (26), na rua São Pedro, bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus. De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS), por volta das 22h, um homem, ainda não identificado, usando apenas uma bermuda, abordou a vítima em via pública.

Após os disparos, o suspeito fugiu correndo com a arma nas mãos. Ele chegou a fazer ameças para as pessoas que testemunharam o crime, antes de ser visto entrando em um carro preto, de características não informadas.

Policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), atenderam a ocorrência. No registro policial consta que os homens que estavam no carro usavam capuzes para não ser identificados.

A vítima chegou a ser socorrida pelos moradores e levada até o SPA da Zona Sul, onde recebeu atendimento médico, porém não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Os vizinhos da vítima relataram para a PM que “Dentinho” tinha um possível envolvimento com tráfico de drogas na área. “Descarregaram a arma nele. Infelizmente esse é o destino de quem se mete com coisa errada”, disse uma moradora de 50 anos, ao pedir para não ter o nome divulgado, temendo represálias.

Em 2012, Luís Eduardo foi preso e autuado por crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O velório de “Dentinho” está sendo realizado a pouco metros de onde ocorreu o crime. Abalados, os familiares não quiseram comentar o caso, que deve ser investigado pela DEHS.

Daniel Landazuri

EM TEMPO