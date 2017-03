Dentes são furtados e vendidos em cemitérios de Manaus

O comércio ilegal de dentes é comum em cemitérios de Manaus. A reportagem do EM TEMPO percorreu o Nossa Senhora Aparecida ou Parque Tarumã, Zona Oeste, e São João Batista, Zona Centro-Sul, onde encontrou um submundo criminoso onde estudantes de odontologia, vigilantes e coveiros negociam os objetos nos valores de R$ 10 a 150.

“Em determinadas disciplinas precisamos de dentes em bom estado de conservação para fazermos nossos procedimentos na faculdade. Os dentes são solicitados pelos professores, muitos alunos conseguem por meio de doações ou compram em consultórios, só que é muito difícil de encontrar totalmente saudáveis como os professores pedem, então, alunos apelam para o cemitério”, explicou uma universitária do 7º período de odontologia, de 20 anos, que pediu para não ter o nome divulgado.

Outro estudante do curso, de 29 anos, também explicou que essa pratica é usada nas disciplinas de endodontia e dentística. “São nessas duas matérias que são necessários utilizar dentes para fins de restauração e canal”, relatou o universitário.

Negociações

No Parque Tarumã, na avenida do Turismo, durante a primeira abordagem, um coveiro que trabalha há 10 anos no local, explicou que o serviço é feito quando tem a autorização da família, mas quando a demanda é grande os profissionais conseguem retirar os dentes mesmo sem a aprovação de familiares.

Questionado se havia possibilidades de fazer a venda sem a autorização, o coveiro contou que é um procedimento complicado, mas que acontece com frequência.

“Quando não há autorização damos nosso jeito quando ficamos sozinhos sem a presença dos fiscais” disse.

Sobre o valor do produto, o coveiro do Parque Tarumã foi bastante ambicioso e cobrou R$150, por um dente. E explicação do valor foi que os dentes retirados de ossadas da parte privatizada do cemitério são mais conservados. O coveiro ainda informou que na parte pública do cemitério é mais comum esse tipo de comércio e que produto é mais barato porque vem mais deteriorado.

“Na parte de baixo do cemitério o material vem todo sujo de barro, por isso são vendidos mais baratos”, contou o coveiro.

No cemitério São João Batista, nossa equipe procurou por trabalhadores terceirizados que fazem pequenas reformas e construções. Eles confirmaram a comercialização desses materiais e também fizeram suas ofertas de dentes que estavam guardados para venda.

“Fazemos construção e reformas das sepulturas, além da limpeza. Nesses serviços encontramos os restos mortais e já fizemos várias vendas. Inclusive tenho uma peça na minha casa, uma arcada com três dentes aguardando para ser vendida”, disse um operário, que ofereceu R$ 30 pelo produto.

Fiscalização

O presidente do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas (CRO-AM), João Batista Franco, informou que o órgão desconhece esse tipo de prática entre os estudantes e que deve fiscalizar de onde surgiu esse tipo orientação para os acadêmicos.

“Nós repudiamos essas práticas, isso acaba estimulando outros crimes. O procedimento correto seria o uso de manequins para serem utilizados nessas aulas práticas. Vamos cumprir nosso dever de fiscalizar”, explicou.

Polícia vai investigar crime

Um dos casos mais recentes ocorreu no dia 19 de março, no cemitério São João Batista. A cantora Barbara Bianca, 47, teve a ossada da avó dela furtada. Segundo ela, o crime aconteceu após seis meses do sepultamento. O caso foi divulgado pelo EM TEMPO. Bianca informou que os criminosos danificaram a lápide, furtaram os dentes e outros objetos que estavam no local. Conforme ela, os prejuízos chegam a R$ 9 mil.

“Quebraram a tampa da sepultura, que é feita de mármore. Também arrancaram as fotos, o crucifixo, além dos arcos”, contou.

O delegado Frank Queiroz, titular do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP) explicou que foi instaurado um inquérito policial e as investigações serão realizadas por uma equipe da Polícia Civil do Amazonas.

“Após colher informações do depoimento da vítima, vamos até o cemitério para falar com os coveiros ou os responsáveis pela segurança do local e obter mais informações para tentar chegar até os culpados”, disse o delegado do 22º DIP.

Queiroz ressaltou a importância das vítimas de furtos registrarem o crime na delegacia para fins de investigação da

polícia judiciária.

“Se as pessoas estão sendo furtadas não estão dando muita importância. No primeiro trimestre de 2017, esse foi o único caso que registraram”,

frisou.

A Polícia Militar informou que existe patrulhamento ostensivo tanto na área externa, quanto dentro do cemitério. De acordo com os policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o policiamento é realizado diuturnamente.

Daniel Landazuri

EM TEMPO