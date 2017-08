Denatran colhe propostas em Manaus para mudanças em carteira de motorista

Contran vai alterar método de formação de condutores-foto: Roberto Carlos/Divulgação

O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) promove em Manaus, nesta terça-feira, 29, a primeira consulta pública para discussão sobre a proposta de resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que altera as normas e procedimentos para formação de condutores de veículos automotores e elétricos, realização dos exames, expedição de documentos de habilitação, cursos de formação especializados e reciclagem.

A abertura do processo de consulta pública foi publicada no Diário Oficial da União no dia 8 de agosto e pode ser acessada por meio no endereço eletrônico http://www.denatran.gov.br onde também é possível encontrar o modelo de formulário para apresentação de propostas.

O formulário com as contribuições deverá ser entregue preenchido ao representante da Câmara Temática de para o Trânsito, Habilitação e Formação de Condutores do Contran que vai coordenar os trabalhos durante a consulta que será realizada no horário das 9h às 16h, no auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Amazonas.

A Câmara Temática recebeu a solicitação do Contran para fazer uma revisão do programa de formação de condutores.

Além de Manaus, serão realizadas audiências públicas em Recife, Mato Grosso, São Paulo e Rio Grande do Sul.

