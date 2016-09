Denarc prende homem por tráfico de drogas, na Zona Leste

Emerson de Oliveira Fontinele, 22, foi preso em flagrante, na manhã deste sábado (10), por envolvimento com o tráfico de drogas. A abordagem foi realizada em frente à residência onde o suspeito morava, localizada na rua Rosa Branca, quarta etapa do bairro São José, na Zona Leste de Manaus.

A ação foi comandada pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc).

Segundo a polícia, ao ser interceptado, o indivíduo indicou onde escondia os entorpecentes comercializados por ele no local.

“Dentro da residência dele, durante a revista no lugar autorizada pelo infrator, foram encontradas, escondidas embaixo do sofá, 400 trouxinhas de substância entorpecente com característica de cocaína, cinco porções médias de cocaína e duas porções pequenas de maconha”, disse o diretor do Denarc Paulo Mavignier.

Conforme a autoridade policial, a prisão de Emerson foi efetuada depois de três meses de investigação, iniciada após o recebimento de informações, por meio do número: (92) 99415-0129, o disque-denúncia do departamento. Na ocasião, informaram que o infrator comercializava drogas em uma praça naquele bairro.

O delegado destacou, ainda, que ao longo dos meses de trabalho em torno deste caso, as equipes do departamento realizaram diversas campanas no local indicado na denúncia e hoje os policiais lograram êxito na prisão do infrator.

Emerson foi conduzido à base do Denarc onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis, Emerson será encaminhado à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro de Manaus, onde irá aguardar julgamento.

Com informações da assessoria