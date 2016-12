Denarc apreende duas toneladas de drogas em 2016

O Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), divulgou ao longo desta semana o balanço das ações policiais deflagradas no Estado pelas equipes que atuam no departamento, referente ao ano de 2016, que resultaram nas apreensões de, aproximadamente, duas toneladas de substâncias entorpecentes, entre cocaína, maconha e drogas sintéticas.

Conforme o diretor do Denarc, Paulo Mavignier, além das substâncias ilícitas, foram apreendidas pelos policiais civis lotados no departamento 37 armas de fogo, dentre elas: dois fuzis de guerra, metralhadoras, espingardas calibre 12, revólveres de usos restrito e permitido, além de pistolas de uso restrito das polícias.

Também foram confiscadas 714 munições intactas, 37 veículos, entre carros e motocicletas; quatro embarcações utilizadas para o transporte de material ilícito pelos rios do Estado, cerca de R$ 600 mil em espécie, US$ 562 e € 400. Durante as ações policiais 117 pessoas foram presas e outras 188 foram indiciadas por envolvimento com o tráfico de drogas no Amazonas.

De acordo com o diretor do Denarc, o balanço das apreensões de substâncias entorpecentes do ano corrente superou ao do ano passado, quando o departamento foi criado, em 1º de fevereiro. Desde a criação do Denarc a dezembro de 2015 foi apreendida cerca de 1,579 tonelada de drogas, entre maconha e cocaína. Mavignier ressaltou que o departamento encerra as atividades de 2016 com êxito.

“Houve uma evolução muito grande no departamento na questão da repressão ao tráfico de drogas na cidade. Esse trabalho foi voltado não só para o combate ao crime organizado, que utiliza, na grande maioria dos casos, cocaína e maconha, mas intensificamos, também, o combate ao tráfico de drogas sintéticas, utilizadas em raves, flutuantes e boates. Temos uma preocupação muito grande no departamento em reprimir essa modalidade criminosa que nos assusta por conta da facilidade de transportar essas drogas, por ser um material muito pequeno, diferente da cocaína e maconha que o volume é muito maior”, explicou Mavignier.

Mavignier disse, ainda, que a perspectiva para 2017 é superar os índices obtidos este ano pelo Denarc. “Sempre tivemos como objetivo manter os índices de apreensões de drogas pelo departamento. Nosso principal foco, além de manter esse padrão, é aumentar os números de apreensões, com isso, visando a redução de crimes ligados ao tráfico de drogas em todo o Estado. O departamento fecha as ações deste ano de forma extremamente positiva, gerando uma responsabilidade muito maior para o ano de 2017, onde pretendemos ultrapassar a meta alcançada em 2016”, concluiu.

