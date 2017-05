Denarc apreende mais 55 kg de drogas em carro de ex-marido de jornalista

Quase uma semana depois, policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) apreenderam, no início da noite desta quinta-feira (11), 55 kg de pasta base de cocaína que pertencem ao Pedro Paulo Militão Garcia, 32, conhecido como “Paulinho Paraibano”, que foi preso na última semana com outros 50 kg de maconha. Ele é ex-marido de uma jornalista amazonense que hoje trabalha em uma emissora de TV em São Paulo. Ele chegou a participar de alguns programas de TV ao lado dela.

A nova apreensão ocorreu após a polícia continuar as investigações sobre a atuação de Militão no mundo do crime. A ação contou com a parceria da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai).

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do Denarc, a droga estava em um carro, modelo S10, de placas não informadas, que estava estacionado em frente a um condomínio, situado no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo o delegado, no veículo haviam 54 kg da droga e mais 1 kg foi apreendido dentro do apartamento da irmã de Paulo.

Ainda de acordo com a autoridade policial, o carro estava parado no mesmo lugar, em frente ao condomínio, desde a prisão dele na última sexta-feira (5). A irmã de Pedro não foi presa, já que os policiais verificaram que Militão usava o local apenas para armazenar o restante da droga.

