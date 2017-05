Denarc apreende 60 kg de maconha em barco no porto de Manaus

Quatro homens foram presos, na madrugada deste domingo (28), com 60 quilos de maconha, do tipo skank, no Porto de Manaus, na área central da cidade.

A prisão foi realizada por volta das 4h pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), em conjunto com a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai).

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, titular do Denarc, a droga estava em uma embarcação de nome “A Nunes” e veio do município de Tefé (a 523 Km de Manaus).

Ainda conforme o delegado, o quarteto foi preso após uma denúncia anônima informando que o grupo estava trazendo para Manaus uma certa quantidade de drogas e que o barco iria atracar no porto às 4h de hoje.

A equipe do Denarc e da Seai montaram campana no local e quando o barco atracou realizaram a prisão. A droga estava em três malas.

Os presos foram levados para a sede do Denarc, na Delegacia Geral, Zona Centro-Oeste da cidade. Mais informações sobre a prisão dos suspeitos serão repassadas nesta segunda-feira (29), em coletiva de impressa que será realizada na sede da unidade.

Mara Magalhães

EM TEMPO