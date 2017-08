Denarc apreende 27 kg de drogas avaliados em R$ 150 mil

5 kg foram encontrados com o garçom e a adolescente e os demais 22 kgs estavam em duas malas na embarcação – Fotos: Divulgação/PC

O resultado de duas ações policiais deflagradas na noite de segunda-feira (21) foi divulgado nesta manhã pelo delegado do Denarc, Paulo Mavignier. O garçom Relrison Rocha de Oliveira, de 23 anos, foi preso com 5 kg de oxi e os policiais apreenderam outros 22 kg em uma embarcação no Porto da Manaus Moderna. As drogas estão avaliadas em R$ 150 mil.

O departamento recebeu uma denúncia anônima, feita ao número: (92) 99415-0129, o disque-denúncia do Denarc, informando que uma grande quantidade de drogas, vinda do município de Tonantins (distante 865 km de Manaus), estava sendo transportada para a capital. Os entorpecentes chegariam durante a noite, no Porto da Manaus Moderna.

“Segundo o denunciante, uma quantidade seria transportada por uma adolescente, que estava em uma lancha, que saiu de Tonantins, e outra parte do material seria trazida por um homem em um barco maior, que veio de Tabatinga e tinha como destino Manaus, mas que antes passou por Tonantins, onde a droga foi armazenada em duas malas e colocada em uma embarcação”, explicou o delegado.

Os policiais foram até o porto e, por volta das 21h40, as equipes avistaram uma garota com as características repassadas. Eles a seguiram. A adolescente, de 16 anos, solicitou uma corrida de táxi até as proximidades de um shopping, situado na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, zona Oeste, e entregou uma mochila contendo as drogas ao garçom.

“Foi nesse momento que realizamos a abordagem e encontramos dentro da mochila 5 quilos de oxi. A droga está avaliada em R$ 50 mil. Relrison seria responsável por guardar a droga em uma pousada, até repassar para o destinatário final. A adolescente relatou que receberia R$ 3 mil pelo transporte da droga. Já Relrison afirmou que iria receber R$ 500 pelo serviço”, declarou o delegado.

Nova apreensão

Os policiais continuaram monitorando a embarcação e, por volta das 23h, as equipes fizeram uma revista no interior do barco. Em duas malas, os policiais encontraram, dentro de duas malas, 22 quilos de maconha do tipo skunk. Essa quantidade está avaliada em R$ 100 mil. A pessoa responsável pelo transporte da droga conseguiu fugir entre os demais passageiros do barco.

“Essa grande quantidade de drogas que está entrando no Estado fica depositada na fronteira da Colômbia e do Peru. Por medo de perder essa droga, os traficantes estão descendo as substâncias ilícitas em embarcações, do tipo recreio, a jato e até em lanchas pequenas. Agora, esses traficantes estão fracionando essas substâncias, porque caso a polícia apreenda, o prejuízo para eles é menor. As investigações em torno deste caso terão continuidade, até que o responsável pelo material seja identificado”, esclareceu Mavignier.

