Demônios da Garoa traz o ‘Trem das Onze’ para Manaus

O grupo o mais antigo do mundo e um dos nomes mais emblemáticos do samba aporta na capital amazonense com a turnê que comemora 73 anos. O Demônios da Garoa, com o show ‘Vem Cantar Comigo – 70 Anos’ desembarca com seu ‘Trem das Onze’ no próximo dia 1º de dezembro no palco do Dulcila’s, na Ponta Negra, Zona Oeste. O evento, que faz parte do projeto Rio Samba Show, está previsto para as 22h, com ingressos a R$ 160 e tem o objetivo de arrecadar fundos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

No repertório, o grupo apresentará seus principais sucessos, entre os quais Malvina, Joga a Chave, Muié Rendera, Saudosa Maloca, Samba do Ernesto, Iracema e, como não podia faltar no playlist, Trem da Onze.

Mais informações sobre o show podem ser obtidas pelo número 99153-0545.

Apae

Todo o valor arrecadado com a venda dos ingressos será para quitar dívidas com funcionários da Apae, cujos salários estão atrasados desde fevereiro deste ano. De acordo com a coordenadora da instituição, Elisangela Farias, a Associação está passando por um momento difícil, sem dinheiro para pagar funcionários. “Temos parcerias com órgãos públicos, que cedem servidores para atuar na Apae e arcam com as despesas deles. Mas também temos funcionários da própria instituição, que dependem dos recursos daqui para receberem suas remunerações. Infelizmente a situação não está boa, por isso pedimos que os fãs do Demônios da Garoa adquiram seus ingressos para assistir a um belo show de samba e ainda ajudar a Apae, que está precisando muito”, ressaltou.

Com 46 anos de existência, a Apae atende a crianças, jovens e adultos portadores de deficiência visando a inclusão social e no mercado de trabalho. As atividades oferecidas pela instituição são desenvolvidas por meio de projetos de educação, além de atendimento por neurologista, geneticista-pediatra, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo e dentista.

Hoje, a Apae conta com 350 alunos e 3,1 mil atendimentos, por mês, na parte de saúde. Os interessados em ajudar a instituição podem fazer a doação na agência Bradesco 3734-6, conta 4757-0.

