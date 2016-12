Demitidos vão entrar na justiça contra Tropical Hotel

Um grupo de funcionários demitidos do Tropical Hotel no início de dezembro vão ingressar em ação coletiva na Justiça para reivindicar os direitos trabalhistas. De acordo com o Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares no Estado do Amazonas (Sindhotel-AM), 85 pessoas buscam assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), multas rescisórias e a garantia do seguro-desemprego.

O vice-presidente do sindicato, Gerson Almeida, informou que na manhã desta quarta-feira (28), aproximadamente 15 trabalhadores fizeram manifestação na frente do estabelecimento, localizado na Zona Oeste de Manaus, com objetivo de chamar a atenção ao problema.

“Hoje se reuniu parte das pessoas que foram demitidas, para pressionar a empresa a realizar o pagamento das dívidas. Eles já marcaram outro protesto no dia 31 de dezembro para continuar a luta pelos direitos”, disse.

Segundo Almeida, atualmente o hotel possui mais de 500 funcionários e encontra-se com problemas financeiros há alguns anos, o que está causando as dívidas acumuladas. Gerson relatou que a empresa não está pagando o INSS dos trabalhadores, há seis anos não deposita o FGTS, e não tem repassado o valor descontado da folha para o sindicato.

“O Tropical está com problema de dinheiro há muito tempo. Funcionários demitidos há anos continuam com processos tramitando na Justiça. Os valores são altos, por isso, eles sempre continuam em déficit”, contou.

O vice-presidente do Sindhotel-AM alerta ainda que há órgãos que querem se aproveitar da situação das pessoas, mas que o sindicato não tem nenhum envolvimento.

“Tem uma federação que diz que vai ajudar, mas o que eles querem realmente é o lucro em cima de 30% do valor do advogado. O sindicato nunca se esquivou em busca dos direitos deles, ainda com as limitações que temos. E por isso, por meio do nosso corpo jurídico estamos buscando uma resposta na Justiça para essas 85 pessoas registradas no nosso sistema”, ressaltou.

De acordo com o assessor de comunicação do Tropical Hotel, Paulo Roberto, a empresa teve que demitir cerca de 10% dos funcionários devido à baixa temporada.

“A frequência de hóspedes no hotel caiu de 60% para 35%. Tentamos segurar o máximo todos os trabalhadores, mas infelizmente, não foi mais possível”, explicou.

Paulo ainda ressaltou que o Tropical vai pagar todo mundo, mas algumas pessoas não estão concordando com os valores que estão sendo acordados por causa do sindicato.

“Nós estamos analisando cada caso. Não vamos deixar de pagar ninguém. O nosso objetivo é negociar e efetuar o pagamento sem que haja a necessidade de levar para a Justiça”, esclareceu.

Sobre o pagamento das questões sociais, Paulo destaca que os valores estão sendo depositados, mas no caso de algum atraso, eles estão atentos para regularizar a situação o mais breve possível.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO