Demitidos do Tropical voltam a manifestar em frente ao hotel

Dois dias após realizarem uma manifestação em frente ao Tropical Hotel, funcionários recém demitidos se juntaram, nesta sexta-feira (30), novamente no mesmo local para cobrar um posicionamento do estabelecimento. O empreendimento está localizado no Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Augustinho Lemos, 46, trabalhava como encarregado de cozinha há 24 ano no hotel. Demitido no último dia 15, ele acusa a rede hoteleira de não ter depositado corretamente os impostos que um trabalhador tem direito e de, até a data de hoje, não ter recebido qualquer parcela do 13º salário.

“Não pagaram nosso décimo, indenização, a rescisão foi mal homologada, É uma vergonha o que estão fazendo com a gente. Fomos sacar hoje o FGTS e tinha entre R$ 30 e R$ 90”, falou o ex-funcionário. Veja o vídeo:



O assessor de comunicação do Tropical Hotel, Paulo Roberto, confirmou a demissão de 10% do quadro funcional do estabelecimento alegando baixa temporada. Segundo ele, a frequência de hóspedes no hotel caiu de 60% para 35%.

O assessor ainda informou que a empresa estava em negociação com cada funcionário, juntamente com o Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares no Estado do Amazonas (Sindhotel-AM), mas, de acordo com Paulo, as negociações foram interrompidas devido a uma ação conjunta entre os funcionários demitidos que está tramitando no Ministério Público do Trabalho (MPT).

“Não podemos continuar com as negociações, pois cerca de 40 funcionários entraram com uma ação trabalhista. Tivemos que parar com as negociações e vamos ter de aguardar até o dia 14 de março, quando o juiz da delegacia regional do trabalho vai dar o parecer. Qualquer negociação que fizermos neste momento será ilegal”, explicou.

Paulo ainda ressaltou que o Tropical vai pagar os trabalhadores, mas que a empresa vem encontrando dificuldade em firmar acordo com os ex-funcionários.

“O hotel vai pagar os funcionários. Estávamos no processo de negociação com cada um porque cada caso é um caso. Há funcionários com mais de 30 anos de trabalho na empresa que devemos negociar os pagamentos, outros com menos tempo e que deverão receber mais rápido”, disse.

De acordo com o Sindhotel-AM, 85 pessoas buscam assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), multas rescisórias e a garantia do seguro-desemprego.

Portal EM TEMPO