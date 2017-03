Dema autua responsável por fábrica clandestina de cosméticos

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), sob o comando do delegado titular da unidade policial, Samir Freire, em ação conjunta com peritos do Instituto de Criminalística (IC) da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), identificou na manhã desta quinta-feira, dia 23, por volta das 9h, a existência de uma fábrica clandestina de cosméticos, localizada na Rua Santa Viviane, bairro Coroado, zona Leste da cidade.

De acordo com a autoridade policial, a empresa não possui licença de funcionamento. Conforme Samir Freire, as diligências em torno do caso tiveram início após a formalização de denúncias na especializada, informando que no endereço supracitado estaria funcionando uma fábrica irregular, sem as mínimas condições de higiene previstas na legislação ambiental vigente.

“Nos dirigimos ao local indicado e constatamos a veracidade das delações. Durante revista encontramos produtos distintos, como creme para as mãos, esfoliantes, creme para o rosto, sabonetes e hidratantes corporais que seriam comercializados em uma feira de artesanato e culinária, pondo em risco a saúde dos consumidores”, ressaltou o titular da Dema.

O responsável pela fábrica clandestina foi conduzido ao prédio da Dema, onde assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por ausência de licença. O delegado enfatizou, ainda, que o infrator poderá responder a Inquérito Policial (IP), caso algum dos produtos comercializados tenha causado dano à saúde humana.

Com informações da assessoria